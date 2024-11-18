Ви й не здогадувалися, що зловживаєте багатослів'ям: як говорити коротко і по суті українською
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Багатослів'я стало справжньою епідемією сучасного спілкування
Чи замислювались ви, чому деякі люди використовують десять слів там, де достатньо двох? Це явище називається багатослів'ям – мовною надмірністю, яка захаращує наше мовлення та ускладнює розуміння.
Багатослів'я – це невиправдане нагромадження слів, яке порушує чіткість та структуру висловлювання. Часто це трапляється, коли мовець не може знайти точного слова і намагається "обійти" його декількома іншими. Результат – громіздкі конструкції, які затуманюють зміст повідомлення. "Телеграф" розповідає, як позбутися цієї вади.
Чому ми "багатословимо"?
Існує кілька причин:
- невпевненість у власних думках,
- бажання здаватися розумнішим,
- недостатнє знання мови,
- звичка використовувати канцеляризми,
- страх висловитися занадто просто.
Розгляньмо типові приклади багатослів'я та їх правильні відповідники:
- Викликати негативний вплив – негативно впливати;
- У більшості випадків – здебільшого;
- У найближчому майбутньому – незабаром;
- Мешканці сільської місцевості – селяни;
- Посідати домінуючу позицію – переважати.
Як уникнути багатослів'я – практичні поради
- Уникайте канцеляризмів: замість "здійснювати контроль" краще сказати "контролювати".
- Використовуйте активні дієслова: замість "проводити дослідження" – "досліджувати".
- Шукайте точні слова: одне влучне слово часто замінює цілий зворот.
- Перечитуйте написане: видаляйте все зайве, що не несе смислового навантаження.
Чітке та зрозуміле мовлення не лише економить час, але й робить спілкування ефективнішим. Пам'ятайте: короткі та точні фрази краще передають думку, ніж довгі багатослівні конструкції.
Раніше "Телеграф" розповідав, як в українській мові уникнути так званих плеоназмів. Вони також додають зайві слова, які не несуть додаткового смислового навантаження.