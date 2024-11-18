Ви й не здогадувалися, що зловживаєте багатослів'ям: як говорити коротко і по суті українською

Багатослів'я стало справжньою епідемією сучасного спілкування

Чи замислювались ви, чому деякі люди використовують десять слів там, де достатньо двох? Це явище називається багатослів'ям – мовною надмірністю, яка захаращує наше мовлення та ускладнює розуміння.

Багатослів'я – це невиправдане нагромадження слів, яке порушує чіткість та структуру висловлювання. Часто це трапляється, коли мовець не може знайти точного слова і намагається "обійти" його декількома іншими. Результат – громіздкі конструкції, які затуманюють зміст повідомлення. "Телеграф" розповідає, як позбутися цієї вади.

Чому ми "багатословимо"?

Існує кілька причин:

невпевненість у власних думках,

бажання здаватися розумнішим,

недостатнє знання мови,

звичка використовувати канцеляризми,

страх висловитися занадто просто.

Розгляньмо типові приклади багатослів'я та їх правильні відповідники:

Викликати негативний вплив – негативно впливати;

У більшості випадків – здебільшого;

У найближчому майбутньому – незабаром;

Мешканці сільської місцевості – селяни;

Посідати домінуючу позицію – переважати.

Як уникнути багатослів'я – практичні поради

Уникайте канцеляризмів: замість "здійснювати контроль" краще сказати "контролювати". Використовуйте активні дієслова: замість "проводити дослідження" – "досліджувати". Шукайте точні слова: одне влучне слово часто замінює цілий зворот. Перечитуйте написане: видаляйте все зайве, що не несе смислового навантаження.

Чітке та зрозуміле мовлення не лише економить час, але й робить спілкування ефективнішим. Пам'ятайте: короткі та точні фрази краще передають думку, ніж довгі багатослівні конструкції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в українській мові уникнути так званих плеоназмів. Вони також додають зайві слова, які не несуть додаткового смислового навантаження.