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Ви й не здогадувалися, що зловживаєте багатослів'ям: як говорити коротко і по суті українською

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Стилістика української мови
Стилістика української мови. Фото Колаж "Телеграфу"

Багатослів'я стало справжньою епідемією сучасного спілкування

Чи замислювались ви, чому деякі люди використовують десять слів там, де достатньо двох? Це явище називається багатослів'ям – мовною надмірністю, яка захаращує наше мовлення та ускладнює розуміння.

Багатослів'я – це невиправдане нагромадження слів, яке порушує чіткість та структуру висловлювання. Часто це трапляється, коли мовець не може знайти точного слова і намагається "обійти" його декількома іншими. Результат – громіздкі конструкції, які затуманюють зміст повідомлення. "Телеграф" розповідає, як позбутися цієї вади.

Чому ми "багатословимо"?

Існує кілька причин:

  • невпевненість у власних думках,
  • бажання здаватися розумнішим,
  • недостатнє знання мови,
  • звичка використовувати канцеляризми,
  • страх висловитися занадто просто.

Розгляньмо типові приклади багатослів'я та їх правильні відповідники:

  • Викликати негативний вплив – негативно впливати;
  • У більшості випадків – здебільшого;
  • У найближчому майбутньому – незабаром;
  • Мешканці сільської місцевості – селяни;
  • Посідати домінуючу позицію – переважати.

Як уникнути багатослів'я – практичні поради

  1. Уникайте канцеляризмів: замість "здійснювати контроль" краще сказати "контролювати".
  2. Використовуйте активні дієслова: замість "проводити дослідження" – "досліджувати".
  3. Шукайте точні слова: одне влучне слово часто замінює цілий зворот.
  4. Перечитуйте написане: видаляйте все зайве, що не несе смислового навантаження.

Чітке та зрозуміле мовлення не лише економить час, але й робить спілкування ефективнішим. Пам'ятайте: короткі та точні фрази краще передають думку, ніж довгі багатослівні конструкції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в українській мові уникнути так званих плеоназмів. Вони також додають зайві слова, які не несуть додаткового смислового навантаження.

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#Українська мова #Правила #Мова