"Умнічка" – це калька: як правильно хвалити розумних українською

Якими українськими словами можна його замінити, щоб збагатити своє мовлення.

У часи активної боротьби за чистоту української мови особливо важливо звертати увагу на слова, які ми використовуємо щодня. Часто, висловлюючи захоплення розумовими здібностями людини, ми вживаємо російськомовне слово, навіть не зважаючи на це.

У повсякденному спілкуванні ми часто використовуємо слово "умнічка", не замислюючись про його українські відповідники. Проте наша мова має багатий вибір слів для висловлення схвалення та захоплення розумовими здібностями людини.

Правильні українські варіанти

Замість звичного "умнічка" можна використовувати такі милозвучні українські слова:

розумник / розумничка,

молодець / молодчина,

мудра голова.

Характеристики кмітливої людини

Якщо ви хочете підкреслити розумові здібності людини, варто звернути увагу на такі українські прикметники:

кмітливий,

тямущий,

вправний,

здогадливий.

Важливо пам'ятати, що часто вживане слово "толковий" є суржиком. Це калька з російської мови, якої варто уникати в українському мовленні.

Українська мова надзвичайно багата на синоніми та образні висловлювання. Використовуючи правильні українські відповідники, ми не лише збагачуємо своє мовлення, але й сприяємо збереженню чистоти української мови.

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