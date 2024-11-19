Забудьте о "шлепанцах": языковой эксперт назвал правильное украинское слово

Украинцы ежедневно допускают речевые ошибки, даже не осознавая этого

Языковая культура – важная часть национальной идентичности. Часто мы даже не задумываемся, что некоторые привычные слова заимствованы или неправильны. Именно поэтому советы профессиональных языковедов становятся настоящим открытием для многих украинцев.

Многие украинцы привыкли использовать слова "шлепанцы" или "шлепки", однако известный украинский языковед Александр Авраменко предлагает альтернативу.

По словам Авраменко, "шлепанцы" – это преимущественно русское слово с разговорным оттенком. Вместо этого он рекомендует употреблять исключительно украинское слово: "Запомните, "пантОфлі". Это мягкие комнатные туфли без "закаблуков"", – отмечает языковед.

Правильное произношение и акценты

Важно обратить внимание на правильное произношение:

пантОфлі (ударение на слоге "ТО"),

(ударение на слоге "ТО"), закаблУк (ударение на последнем слоге).

Языковед также предостерегает от использования русских слов:

не говорите "шлепанцы",

избегайте слова "задник".

Теперь вы знаете, что правильно говорить "пантОфлі". Это не только грамматически правильно, но и демонстрирует уважение украинского языка.

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