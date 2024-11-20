Рус

Не кажіть "я рахую": цю та ще дві помилки роблять навіть досвідчені мовці

Автор
Катерина Шполянська
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Розбираємо типові мовні помилки
Розбираємо типові мовні помилки. Фото Колаж "Телеграфу"

Щодня мільйони українців несвідомо калькують російські слова

Навіть досвідчені промовці та публічні особи іноді припускаються мовних помилок, які міцно вкоренилися в побутовому мовленні. Є три типові помилки, які варто викорінити зі свого словникового запасу.

Одна з найпоширеніших – вживання слова "рахувати" у значенні "вважати". Це пряма калька з російської мови, якої варто уникати.

Як правильно

Замість звичного "Я рахую, що це правильно", варто говорити "Я вважаю, що це правильно".

"Решта" замість "здачі"

У магазинах часто можна почути прохання "дати здачу". Проте в українській мові для позначення суми, яку повертають при розрахунку, використовується слово "решта".

Правильне вживання

"Візьміть вашу здачу" – це помилка. Правильний варіант фрази – "Ось ваша решта".

Складання іспитів, а не здача

Ще одна поширена помилка – вживання словосполучення "здача іспитів". В українській мові варто уникати скалькованих віддієслівних іменників. Правильний варіант – складання іспитів

Найкращий спосіб позбутися мовних помилок – це свідомо відстежувати своє мовлення та регулярно практикувати правильні варіанти. Почніть з малого – виправляйте себе щоразу, коли використовуєте неправильний варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити про недобру славу українською. Адже "опозоритися" – це калька.

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