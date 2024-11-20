Не кажіть "я рахую": цю та ще дві помилки роблять навіть досвідчені мовці

Щодня мільйони українців несвідомо калькують російські слова

Навіть досвідчені промовці та публічні особи іноді припускаються мовних помилок, які міцно вкоренилися в побутовому мовленні. Є три типові помилки, які варто викорінити зі свого словникового запасу.

Одна з найпоширеніших – вживання слова "рахувати" у значенні "вважати". Це пряма калька з російської мови, якої варто уникати.

Як правильно

Замість звичного "Я рахую, що це правильно", варто говорити "Я вважаю, що це правильно".

"Решта" замість "здачі"

У магазинах часто можна почути прохання "дати здачу". Проте в українській мові для позначення суми, яку повертають при розрахунку, використовується слово "решта".

Правильне вживання

"Візьміть вашу здачу" – це помилка. Правильний варіант фрази – "Ось ваша решта".

Складання іспитів, а не здача

Ще одна поширена помилка – вживання словосполучення "здача іспитів". В українській мові варто уникати скалькованих віддієслівних іменників. Правильний варіант – складання іспитів

Найкращий спосіб позбутися мовних помилок – це свідомо відстежувати своє мовлення та регулярно практикувати правильні варіанти. Почніть з малого – виправляйте себе щоразу, коли використовуєте неправильний варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити про недобру славу українською. Адже "опозоритися" – це калька.