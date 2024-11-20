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Не говорите "я рахую": эту и еще две ошибки совершают даже опытные ораторы

Автор
Катерина Шполянская
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Разбираем типичные ошибки речи
Разбираем типичные ошибки речи. Фото Коллаж "Телеграфа"

Каждый день миллионы украинцев бессознательно кальируют русские слова

Даже опытные ораторы и публичные лица иногда допускают речевые ошибки, которые прочно укоренились в бытовом вещании. Есть три типичных ошибки, которые следует искоренить из своего словарного запаса.

Одна из самых распространенных – употребление слова "рахувати" в значении "вважати". Это прямая калька по русскому языку, которой следует избегать.

Как правильно

Вместо привычного "Я рахую, що це правильно", следует говорить "Я вважаю, що це правильно".

"Решта" вместо "здачі"

В магазинах часто можно услышать просьбу "дати здачу". Однако в украинском языке для обозначения суммы, возвращаемой при расчете, используется слово "решта".

Правильное употребление

"Візьміть вашу здачу" – это ошибка. Правильный вариант фразы – "Ось ваша решта".

"Складання іспитів", а не "здача"

Еще одна распространенная ошибка – употребление словосочетания "здача іспитів". В украинском языке следует избегать калькованных отглагольных существительных. Правильный вариант – "складання іспитів".

Лучший способ избавиться от языковых ошибок – это сознательно отслеживать свою речь и регулярно практиковать правильные варианты. Начните с малого – исправляйте себя всякий раз, когда используете неправильный вариант.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить о недоброй славе на украинском языке. Ведь "опозоритися" – это калька.

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