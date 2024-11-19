"Опозоритися" українською неможна. Як правильно говорити про недобру славу

Багато хто не замислюється над правильністю вживання деяких слів, особливо тих, що прийшли з російської мови

У сучасній українській мові часто трапляються слова, які мають російське походження та потребують уточнення їх правильного вживання. Це явище викликане історичними, культурними та соціальними обставинами, які вплинули на розвиток української мови. Серед таких слів — "позор" і "опозоритися", які насправді не є властивими українській мові.

Згідно з інформацією у російсько-українських словниках, ці слова є прямими запозиченнями з російської мови. Російське слово "позор" має чітке український відповідник — "ганьба".

Правильний переклад

Слово "опозоритися" в українській мові правильно перекладати через конструкції:

зганьбити себе,

зганьбитися,

знеславитися.

Ці варіанти не лише є граматично правильними, але й більш доречними в контексті української мови. Вони відображають специфіку мовлення та культурні особливості, що робить їх більш прийнятними для носіїв української мови.

Важливо пам'ятати, що для збереження чистоти української мови варто уникати прямих запозичень з російської. Натомість використовувати питомо українські відповідники.

Раніше "Телеграф" розповідав, як красиво українською освідчитись в коханні. Ці фрази можна використовувати і для вітальних листівок.