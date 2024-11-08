"Підскользнутися" – це покруч: як правильно говорити українською
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Правильні варіанти вживання та цікаві фразеологізми
Українці, які нещодавно перейшли на українську мову, часто вживають слово "підскользнутися" або "поскользнутися". Проте це типовий приклад суржику – російського слова, механічно адаптованого під українську вимову.
"Телеграф" знайшов правильні відповідники українською. Запам'ятайте їх, щоб більше не помилятися.
Правильні варіанти
В українській мові є два правильні відповідники:
- послизнутися
- посковзнутися
Обидва варіанти походять від українських прикметників "слизький" та "ковзкий"/"сковзкий" відповідно.
Як утворилися ці слова?
Щоб краще зрозуміти правильне вживання, варто простежити походження слів:
- слизький → послизнутися
- ковзкий/сковзкий → посковзнутися
Приклади правильного вживання
У прямому значенні:
- "Дорога була слизька, і він послизнувся",
- "На мокрій підлозі легко посковзнутися".
У переносному значенні:
- "Він завжди був порядною людиною, але одного разу послизнувся" (припустився помилки),
- як фразеологічний зворот "і язиком не послизнутися" (швидко не задумуючись відповісти).
Отже, обидва варіанти ("послизнутися" та "посковзнутися") є правильними. Пам'ятайте про можливість використання цих слів у переносному значенні та уникайте суржикових форм "підскользнутися" та "поскользнутися".
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