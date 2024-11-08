Рус

"Підскользнутися" – це покруч: як правильно говорити українською

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мовні поради
Мовні поради. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Правильні варіанти вживання та цікаві фразеологізми

Українці, які нещодавно перейшли на українську мову, часто вживають слово "підскользнутися" або "поскользнутися". Проте це типовий приклад суржику – російського слова, механічно адаптованого під українську вимову.

"Телеграф" знайшов правильні відповідники українською. Запам'ятайте їх, щоб більше не помилятися.

Правильні варіанти

В українській мові є два правильні відповідники:

  • послизнутися
  • посковзнутися

Обидва варіанти походять від українських прикметників "слизький" та "ковзкий"/"сковзкий" відповідно.

Як утворилися ці слова?

Щоб краще зрозуміти правильне вживання, варто простежити походження слів:

  • слизький → послизнутися
  • ковзкий/сковзкий → посковзнутися

Приклади правильного вживання

У прямому значенні:

  • "Дорога була слизька, і він послизнувся",
  • "На мокрій підлозі легко посковзнутися".

У переносному значенні:

  • "Він завжди був порядною людиною, але одного разу послизнувся" (припустився помилки),
  • як фразеологічний зворот "і язиком не послизнутися" (швидко не задумуючись відповісти).

Отже, обидва варіанти ("послизнутися" та "посковзнутися") є правильними. Пам'ятайте про можливість використання цих слів у переносному значенні та уникайте суржикових форм "підскользнутися" та "поскользнутися".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "совєсть" українською. Є кілька оригінальних слів, щоб уникнути кальки.

Теги:
#Українська мова #Правила #Мова