"Підскользнутися" – це покруч: як правильно говорити українською

Правильні варіанти вживання та цікаві фразеологізми

Українці, які нещодавно перейшли на українську мову, часто вживають слово "підскользнутися" або "поскользнутися". Проте це типовий приклад суржику – російського слова, механічно адаптованого під українську вимову.

"Телеграф" знайшов правильні відповідники українською. Запам'ятайте їх, щоб більше не помилятися.

Правильні варіанти

В українській мові є два правильні відповідники:

послизнутися

посковзнутися

Обидва варіанти походять від українських прикметників "слизький" та "ковзкий"/"сковзкий" відповідно.

Як утворилися ці слова?

Щоб краще зрозуміти правильне вживання, варто простежити походження слів:

слизький → послизнутися

ковзкий/сковзкий → посковзнутися

Приклади правильного вживання

У прямому значенні:

"Дорога була слизька, і він послизнувся",

"На мокрій підлозі легко посковзнутися".

У переносному значенні:

"Він завжди був порядною людиною, але одного разу послизнувся" (припустився помилки),

як фразеологічний зворот "і язиком не послизнутися" (швидко не задумуючись відповісти).

Отже, обидва варіанти ("послизнутися" та "посковзнутися") є правильними. Пам'ятайте про можливість використання цих слів у переносному значенні та уникайте суржикових форм "підскользнутися" та "поскользнутися".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "совєсть" українською. Є кілька оригінальних слів, щоб уникнути кальки.