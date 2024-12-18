ВАКС забовʼязав НАБУ відкрити справу щодо продажу кредитів порту "Боріваж"

Вищий антикорупційний суд зобовʼязав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою страхової компанії "Інгострах" про продаж кредитів порту "Боріваж" за заниженою вартістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну ухвалу суду.

Як відомо, ПриватБанк виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лоту становить близько 3 млрд 428 млн грн. Самим аукціоном передбачено зниження вартості лоту до 2 млрд грн.

Не дивлячись на те, що укладені договори кредитування та застави порту є предметом кримінальної справи №42014000000001261, яку розслідує НАБУ, кредити порту "Боріваж" можу продати за заниженою вартістю.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ висвітлювались дані про причетність бізнесмена Геннадія Боголюбова до спроб заволодіння портом "Боріваж" та не повертати ПриватБанку раніше отримані кредити.

У 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт "Боріваж" в 340 млн. дол. Експерти ринку вважають, що на сьогодні його вартість не впала, а навпаки збільшилась у зв'язку із критичною важливістю експорту зерна для України під час війни.