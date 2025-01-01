Не говоріть більше "Дід Мороз": як правильно його називати українською мовою

Є кілька відповідних синонімів

Одним із найпопулярніших новорічних персонажів є Дід Мороз, ось тільки українцям краще величати його по-іншому. Річ у тому, що його походження та символіка мають більше спільного із радянською ідеологією, а не з автентичними українськими традиціями.

Раніше головним персонажем свят в Україні був "Святий Миколай". Він уособлював захист дітей, щедрість та доброту. Про це пише NV.

Ще однією фігурою в українському фольклорі є "Морозко" чи "Дід Тріскун", який виступав повелителем зими та холоду. Ось тільки ця фігура не пов’язувалася з роздачею подарунків і вважалася казковим персонажем.

Як називати Діда Мороза українською мовою

"Святий Миколай" — найкраща альтернатива, що має глибоке коріння в українській культурі та християнській традиції.

"Дід Зимник" — персонаж, який може символізувати зиму, мороз та святковий дух.

"Морозенко" — похідна назва, яка звучить тепло і водночас нагадує про українські народні мотиви.

"Зимовий Чарівник" — універсальний варіант для поєднання сучасних святкових вистав з народною тематикою.

Дід Мороз — це радянський штамп, який не має глибокого коріння в українській традиції. Водночас повернення до Святого Миколая або створення нових казкових образів допомагає не лише зберегти культурну спадщину, а й адаптувати її до сучасних реалій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно говорити — "вітають" чи "поздоровляють" з Новим роком.