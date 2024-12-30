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Як правильно вітати з Новим роком та писати цю фразу українською

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Новий рік Новина оновлена 30 грудня 2024, 10:30
Новий рік. Фото Колаж "Телеграфу"

Напередодні новорічних свят цей нюанс варто запам’ятати кожному

З початку повномасштабної війни багато українців намагаються переходити на рідну мову. Однак дехто продовжує припускатися грубої кальки з російської і не знає, як правильно привітати близьких із Новим роком і як правильно написати цю фразу.

"Телеграф" розповість не тільки про те, як правильно писати назву цього свята українською мовою, а й як правильно привітати з Новим роком.

Як правильно писати: новий рік чи Новий рік

Так, обидва варіанти правильні, але все залежить від контексту. Якщо йдеться про свято, яке відзначається в ніч із 31 грудня на 1 січня, то перше слово пишемо з великої літери, а друге – з маленької: Новий рік. Про це повідомляє "NV".

Якщо ж йдеться про календарну величину, що дорівнює 365 дням, то обидва слова пишуться з маленької літери. Наприклад: "З початку нового року підприємство відкриє ще десятки вакансій".

Як правильно привітати з Новим роком українською мовою

"Наступаючий" слід замінити на "прийдешній". Адже свято ні на кого не "наступає", а "приходить" чи "настає".

Якщо ви збираєтеся вітати близьких із Новим роком, то можете використати одну з наступних фраз:

  • Щасливого Нового року!
  • Щастя тобі у Новому році!
  • Хай пощастить Вам у Новому році!
  • Веселих свят!

Корисні поради

  • ще одна поширена помилка — наголос. Вітати треба не з нОвим роком, а з новИм роком — наголос на другий склад.
  • слово празнік, яке є калькою з російської, слід замінити на слово свято.
  • фразу слідуючий рік слід замінити на наступний рік або 2025 рік.
  • також помилка — слово зимній. Українською мовою слід говорити зимовий.
  • а на ялинку вішають іграшки, а не ігрушки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно буде на українському "наряджати" або "прикрашати" ялинку. Як виявилось, є тонкі відтінки значень.

Теги:
#Українська мова #Новий рік #Як правильно #Мова