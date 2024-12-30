Як правильно вітати з Новим роком та писати цю фразу українською
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Напередодні новорічних свят цей нюанс варто запам’ятати кожному
З початку повномасштабної війни багато українців намагаються переходити на рідну мову. Однак дехто продовжує припускатися грубої кальки з російської і не знає, як правильно привітати близьких із Новим роком і як правильно написати цю фразу.
"Телеграф" розповість не тільки про те, як правильно писати назву цього свята українською мовою, а й як правильно привітати з Новим роком.
Як правильно писати: новий рік чи Новий рік
Так, обидва варіанти правильні, але все залежить від контексту. Якщо йдеться про свято, яке відзначається в ніч із 31 грудня на 1 січня, то перше слово пишемо з великої літери, а друге – з маленької: Новий рік. Про це повідомляє "NV".
Якщо ж йдеться про календарну величину, що дорівнює 365 дням, то обидва слова пишуться з маленької літери. Наприклад: "З початку нового року підприємство відкриє ще десятки вакансій".
Як правильно привітати з Новим роком українською мовою
"Наступаючий" слід замінити на "прийдешній". Адже свято ні на кого не "наступає", а "приходить" чи "настає".
Якщо ви збираєтеся вітати близьких із Новим роком, то можете використати одну з наступних фраз:
- Щасливого Нового року!
- Щастя тобі у Новому році!
- Хай пощастить Вам у Новому році!
- Веселих свят!
Корисні поради
- ще одна поширена помилка — наголос. Вітати треба не з нОвим роком, а з новИм роком — наголос на другий склад.
- слово празнік, яке є калькою з російської, слід замінити на слово свято.
- фразу слідуючий рік слід замінити на наступний рік або 2025 рік.
- також помилка — слово зимній. Українською мовою слід говорити зимовий.
- а на ялинку вішають іграшки, а не ігрушки.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно буде на українському "наряджати" або "прикрашати" ялинку. Як виявилось, є тонкі відтінки значень.