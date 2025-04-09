За неявку по повістці судили чоловіка, який не розуміє української мови: як його покарали

Обвинувачений розповів, що в ТЦК його нібито називали окупантом

У Закарпатській області за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який не розуміє української мови. Військовозобов'язаний не з'явився по "бойовій" повістці до ТЦК та СП.

Про це стало відомо з вироку Берегівського районного суду. Згідно з матеріалами справи, уродженець Ставропольського краю РФ, який є громадянином України, 3 січня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Його визнали придатним до військової служби.

Того ж дня чоловік отримав повістку з вимогою з’явитися 4 січня 2023 року до пункту збору для подальшого направлення до військової частини. Однак, як встановив суд, чоловік не маючи законних підстав для відстрочки, у визначений у повістці час до місця відправлення не з’явився.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він розповів, що працівники поліції разом із військовими зупинили його автомобіль та забрали у нього водійське посвідчення та документи, після чого повезли у ТЦК. Після цього він пройшов медичну комісію.

При цьому чоловік зазначив, що не володіє вільно українською мовою, тому частково розумів, що відбувається. Хоча, працівники поліції говорили з ним угорською мовою, а в ТЦК був присутній перекладач.

Показання обвинуваченого

Крім цього, військовозобов'язаний зазначив, що не з`явився за викликом у військкомат, оскільки боявся за своє життя тому, що "там на нього кричали та казали, що він окупант".

Однак суд визнав чоловіка винним у правопорушенні за статтею 336 КК України (ухилення від мобілізації). Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав, що у Кіровоградській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через догляд за хворою дитиною. Обвинувачений стверджував, що син має вади розвитку та потребує постійного медичного нагляду.