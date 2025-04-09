Суд скасував меру Трускавця штраф від ТЦК за "зрив мобілізації"

На рішення суду подали апеляційну скаргу

Суд визнав необґрунтованим штраф у 34 тисячі гривень, накладений на міського голову Трускавця Андрія Кульчинського через начебто невиконання плану мобілізації. Постанова ТЦК скасована, однак остаточне рішення ще не набрало чинності через подану апеляцію.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на рішення Трускавецького міськрайонного суду Львівщини. За матеріалами справи, у січні 2025 року одразу кільком головам місцевих громад, включно з мерами Трускавця та Дрогобича, виписали штрафи за "зрив мобілізаційних заходів".

Згідно з позицією ТЦК, Трускавець мав оповістити 141 військовозобов’язаного, але на практиці вдалося знайти лише 5 осіб. Решті повістки нібито залишали у скриньках, вручали родичам або не передавали зовсім.

Суд визнав, що такі умови не були наслідком бездіяльності мера. Представник міськради повідомив, що здійснював оповіщення без допомоги ТЦК чи поліції, стикаючись із відмовами, агресією та неправдивою інформацією від мешканців. Адвокатка Кульчинського наголосила, що постанова Кабміну, на яку посилався ТЦК, регулює ведення обліку, але не саму мобілізацію.

Суд дійшов висновку, що міський голова діяв у межах своїх повноважень і використовував належний спосіб оповіщення — вручення повісток особисто під підпис. Ба більше, ТЦК був проінформований про результати виконання завдань.

Хоча суд скасував штраф, рішення ще не остаточне — апеляція вже подана. Розгляд триватиме в апеляційній інстанції.

Раніше "Телеграф" писав, що ТЦК оштрафував мера Дрогобича за "зрив мобілізації". Міський голова прокоментував цю ситуацію.