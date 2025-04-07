Чоловік вважає, що не зобов'язаний захищати державу, тому не з'явився до ТЦК: що вирішив суд

Обвинувачений стверджував, що віра не дозволяє йому брати в руки зброю

У Дніпропетровській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний проігнорував "бойову повістку.

Про це стало відомо з вироку Покровського районного суду. За матеріалами справи, чоловік, будучи військовозобов`язаним і придатним до військової служби, без поважних причин не з`явився до ТЦК та СП для вибуття у військову частину.

Обвинувачений не визнав свою вину. Він пояснив свій вчинок тим, що вважає статтю 336 КК України такою, що суперечить Конституції України, оскільки її виконання, на його думку, примушує людину виконувати злочинні накази.

Також він стверджував, що держава порушує його конституційні права і свободи, і що він не зобов'язаний захищати державу, яка, на його думку, не сприяла йому в навчанні, лікуванні та працевлаштуванні. Крім того, обвинувачений посилався на свої релігійні переконання, стверджуючи, що є православним християнином і не може брати в руки зброю.

Суд, розглянувши всі обставини справи, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України. Чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців.

Вирок суду

Нагадуємо, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився у призначений час до ТЦК та СП.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня, замість прибуття на відправку до військової частини, він проігнорував повістку без поважних причин. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що суд покарав чоловіка, який не прийшов до ТЦК, адже має хвору дитину. Військовозобов’язаний стверджував, що має двох неповнолітніх дітей.