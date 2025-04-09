За неявку по повестке судили мужчину, который не понимает украинский язык: как его наказали

Обвиняемый рассказал, что в ТЦК его якобы называли оккупантом

В Закарпатской области за уклонение от мобилизации судили мужчину, который не понимает украинский язык. Военнообязанный не явился по "боевой" повестке в ТЦК и СП.

Об этом стало известно по приговору Береговского районного суда. Согласно материалам дела, уроженец Ставропольского края РФ, являющийся гражданином Украины, 3 января 2023 года прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Его признали пригодным к военной службе.

В тот же день мужчина получил повестку с требованием явиться 4 января 2023 в пункт сбора для дальнейшего направления в воинскую часть. Однако как установил суд, мужчина не имея законных оснований для отсрочки, в указанное в повестке время к месту отправления не явился.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал. Он рассказал, что сотрудники полиции вместе с военными остановили его автомобиль и забрали у него водительские права и документы, после чего увезли в ТЦК. В тот день он прошел медицинскую комиссию.

При этом мужчина отметил, что не владеет свободно украинским языком, поэтому отчасти понимал, что происходит. Хотя сотрудники полиции говорили с ним на венгерском языке, а в ТЦК присутствовал переводчик.

Показания обвиняемого

Кроме того, военнообязанный отметил, что не явился по вызову в военкомат, поскольку боялся за свою жизнь потому, что "там на него кричали и говорили, что он оккупант".

Однако суд признал мужчину виновным в правонарушении по статье 336 УК Украины (уклонение от мобилизации). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал, что в Кировоградской области судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за ухода за больным ребенком. Обвиняемый утверждал, что у сына недостатки развития и он нуждается в постоянном медицинском надзоре.