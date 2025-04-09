Суди масово скасовують штрафи від ТЦК: у Раді назвали винних

Якщо все оформити правильно, можна штрафувати військовозобов’язаних кожен день зранку до ночі

Масове скасування судами штрафів від ТЦК, винесених за ст. 210 КУпАП "Порушення правил військового обліку" стало можливим через недопрацювання Міноборони у збиранні інформації з відкритих реєстрів про військовозобов’язаних громадян.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності і голова ТСК з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави Олександр Бакумов. Він пояснив, що Міноборони і Генштаб ЗСУ пропонували накладати на громадян штрафи близько 150 тисяч гривень.

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— Якщо держава володіє певними даними, то нащо ви за ті дані, які не повідомлені військовозобов'язаним, що стоїть на обліку держави, будете застосовувати заходи адміністративного стягнення. Якщо нема комунікації Міноборони з іншими державними реєстрами, то це питання до Міноборони, а не до громадян України, які є військовозобов'язані. Нехай Міністерство оборони підніме свою п'яту точку і домовиться про порядок обміну інформації з держателями інших державних реєстрів, — каже народний обранець.

За його словами, вони це роблять досить ефективно.

— А якщо десь у конкретному підрозділі ТЦК не було інформації ‒ хтось недопрацював, недоробив запит, то це тоді питання до них. Нащо ви так ставитесь до громадян? Так можна кожен день зранку до ночі штрафувати. Тому та практика, яка складається в українських судах, що 90% штрафів скасовується — це питання до якості адміністративного матеріалу, — каже "слуга".

Водночас він наголосив, що 10% протоколів було складено в належний спосіб.

— Це як під час оформлення поліцейським адміністративного матеріалу за порушення Правил дорожнього руху. Не заповнив протокол? Не так драгер розпакував? Не запропонував пройти аналіз в наркологічному центрі? Ну, то нема адміністративного стягнення. Зробив це в належний спосіб? Позбавлення права керування. Це повна аналогія, — підсумував Олександр Бакумов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому копів не відправляють масово на фронт.