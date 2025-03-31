Чоловік не прийшов до ТЦК, адже має хвору дитину: чи покарав його суд

Військовозобов’язаний має двох неповнолітніх дітей

За неявку по "бойовій" повістці судили чоловіка у Кіровоградській області. Обвинувачений визнав свою вину.

Це стало відомо з рішення Ульяновського районного суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік, бувши військовозобов'язаним та придатним до військової служби, отримав повістку про відправку до ТЦК. Проте двічі не з'явився у визначений час.

В суді обвинувачений пояснив свій вчинок тим, що не може відлучитися з місця проживання, оскільки має на утриманні двох малолітніх дітей. Одна з них має вади розвитку та потребує постійного медичного нагляду, зазначив чоловік. Він також повідомив, що його співмешканка не працює і доглядає за молодшою дитиною, а інших доходів, крім його заробітку, сім'я не має.

Суд, врахувавши всі обставини справи, визнав військовозобов’язаного винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період). Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Проте, зважаючи на щире каяття обвинуваченого та наявність у нього на утриманні малолітніх дітей, суд прийняв рішення про звільнення чоловіка від відбування покарання з випробуванням. Йому встановлено іспитовий строк тривалістю у два роки.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився у призначений час до ТЦК та СП.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня, замість прибуття на відправку до військової частини, він проігнорував повістку без поважних причин. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.