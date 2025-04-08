Не з'явився до ТЦК, адже мав хвору дружину: чи покарав суд чоловіка на Полтавщині

Обвинувачений стверджував, що не міг залишити жінку одну вдома

За неявку по "бойовій" повістці судили чоловіка у Полтавській області. Військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК та СП у визначений день та час.

Про це стало відомо з вироку Лубенського міськрайонного суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік був військовозобов'язаним та підлягав призову під час загальної мобілізації.

У ході судового засідання обвинувачений визнав свою вину. Він розповів, що отримав повістку про відправку, проте до місця збору не з'явився.

Про виклик до ТЦК чоловік розповів своїй дружині, з якою на той час був розлучений, однак вони спільно проживали як сім`я. Після такої звістки, як стверджує обвинувачений, у жінки піднявся тиск, вона погано себе почувала. Тому він не міг залишити її саму, оскільки дружина сама без допомоги не могла пересуватися.

Свої слова чоловік підтвердив висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), за яким його колишня дружина дійсно потребувала постійного догляду. Обвинувачений зазначив, що ухилився від призову виключно через стан здоров`я своєї дружини, і у вчиненому щиро розкаюється.

Через догляд за жінкою, громадянин отримав відстрочку від призову. Однак пізніше співмешканка померла. Після цього чоловік оформив опікунство над дитиною-сиротою дружини так, як рідних, які могли б доглядати за нею, немає. Тому ним знову була подана заява на отримання відстрочки.

Показання обвинуваченого у суді

Розглянувши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Йому призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі, однак звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном тривалістю один рік.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав, що у Кіровоградській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через догляд за хворою дитиною. Обвинувачений стверджував, що вона має вади розвитку та потребує постійного медичного нагляду.