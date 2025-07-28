"Історія нічому не вчить": віцеспікерка Кондартюк про участь людей Путіна у конференції у Женеві та цілі України на цій зустрічі

В інтерв'ю Олена Кондратюк розповіла, як планує повертати увагу до війни в Україні

Всесвітня конференція голів парламентів в Женеві, Швейцарія, буде проходити з 28 до 30 липня. Делегацію Росії на цьому заході очолила голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко. До складу російської делегації увійшли заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов, сенатори Лілія Гумерова та Андрій Денисов, а також заступник голови Держдуми Петро Толстой і голова комітету Думи з міжнародних справ.

У бліцінтерв'ю "Телеграфу" віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондартюк розповіла про ставлення українського політикуму щодо участі в ній росіян та цілі України на зустрічі у Женеві.

Візит Матвієнко – наслідок бюрократичної неспроможності

Олена Кондратюк наголосила, що присутність Валентини Матвієнко та інших підсанкційних представників РФ на форумі — це наслідок "бюрократичної неспроможності" міжнародних структур.

– Яка мета конференції? З якою метою, на вашу думку, туди запросили росіян? Чи плануються спільні заходи з ними?

– Міжпарламентський союз збирає Всесвітню конференцію голів парламентів орієнтовно раз на 5 років. Це велика подія, куди з’їжджаються делегації усіх парламентів, що входять до МПС (181 країна + 15 асоційованих членів). Цього року тема загальних дебатів – "Світ у хаосі: парламентська співпраця та багатосторонність заради миру, справедливості та процвітання для всіх". Росіян туди запросили очевидно з тих же причин, з яких вони досі є членами ООН. Спікерка Думи виступатиме на загальних дебатах, братиме участь у Саміті жінок-спікерок — як бачимо, тут до неї не ставляться як до агресора. Мене особливо дивує позиція Швейцарії. Швейцарія, яка приєдналася до європейських пакетів санкцій проти Росії, приймає літак із підсанкційними особами! А як же заборона на зліт і посадку російських літаків? Там не тільки Матвієнко, яка у швейцарському санкційному списку з 2014 року, там ще як мінімум троє підсанкційних в делегації — віцеспікери. При цьому Швейцарія нам дуже багато допомагає гуманітарно і в миротворчій місії.

Олена Кондратюк на конференції у Швейцарії / Facebook

– Схожі послаблення — це швидше виняток чи тенденція у ставленні до росіян?

– Це — демонстрація бюрократичної неспроможності. З усіх великих структур лише Рада Європи виключила Росію зі свого складу після повномасштабного вторгнення, в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Росія призупинила членство добровільно. Всі решта — як, наприклад, ООН чи ОБСЄ — посилаються на статут і не роблять цього. Як на мене, це лицемірство. Вони знову намагаються замирити агресора. Таке враження, що історія нічому не вчить.

– Чи спілкувались ви з нашою послинею щодо цього і чи відомо вам про дипломатичні кроки, які передували цій конференції?

– Женева тільки приймає конференцію. За її проведення відповідальне не посольство України, а представництво при МПС. МЗС і парламентська делегація готують певні кроки для висловлення протесту. Я особисто планую говорити про це вголос на всіх майданчиках, де матиму виступ, в тому числі під час загальних дебатів.

– Які перед собою ставите основні цілі в цій конференції?

– Не дати забути про нашу війну. Не допустити, щоб вона стала фоном. Буду просити національні парламенти:

схвалювати виділення військової та гуманітарної допомоги. Особливо засобів протиповітряної оборони. Бо це – саме гуманітарна допомога.

продовжувати санкційний тиск на державу-агресора. Заморожені активи РФ — спрямувати на відбудову зруйнованого.

Ми вітаємо ініціативи на кшталт Лондонської "коаліції охочих" і формату "Weimar+" як приклади злагодженого європейського лідерства. Саме тому ми закликаємо всі парламенти-члени МПС активно долучатися до миротворчих зусиль. Зокрема взяти участь у Четвертому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи. А також здійснювати візити в Україну та долучатися до Міжнародної коаліції з питань повернення дітей Bring Kids Back.

Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк / Facebook

Які країни доєднались до санкцій проти Матвієнко та як її пропустили в Швейцарію

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко вже понад 10 років перебуває у численних санкційних списках через публічну підтримку війни проти України.

Ще 2 березня 2014 року, після дозволу на введення російських військ в Україну, який Рада Федерації надала під її головуванням, Матвієнко була занесена на дошку ганьби Шепетівської міської ради під номером один. Надалі її неодноразово включали до міжнародних санкційних списків.

6 квітня 2022 року вона потрапила до санкційного переліку США. 13 березня 2023 — до санкційного списку ЄС, що передбачає заборону на в'їзд та замороження активів. До цих санкцій приєдналася і Швейцарія. Попри це, країна не обмежує в’їзд учасникам заходів під егідою міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані на її території, зокрема в Женеві.

Це вже не перший випадок, коли підсанкційні російські посадовці прибувають до Швейцарії. Ще у 2016 році, перед сесією Міжпарламентського союзу й форумом БРІКС, посольство РФ спеціально запитувало дозвіл на в’їзд для Матвієнко та Леоніда Слуцького. Швейцарія тоді надала дозвіл, попри наявність обох у санкційному списку ЄС, до якого вона приєднується регулярно. За даними російських ЗМІ, Італія пропустила російських політиків через свій повітряний простір, а Швейцарія впустила на свою територію.

Що відомо про Валентину Матвієнко

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко є однією з наближених до Путіна топчиновниць і палкою прихильницею війни проти України. Вона народилася 1949 року у Шепетівці на Хмельниччині, закінчила Черкаське медичне училище, але згодом перебралася до Росії, де розпочала політичну карʼєру. Сьогодні їй 75 років.

Валентина Матвієнко та Володимир Путін

Матвієнко активно просувала скандальні закони, зокрема про підвищення пенсійного віку у РФ і заборону ідеології "чайлдфрі", позиціонуючи себе як захисниця "традиційних цінностей". У 2014 році вона скликала сенаторів на екстрене засідання, на якому Рада Федерації дозволила Путіну ввести війська на територію України. Пізніше Матвієнко відкрито підтримала "референдум" у Криму та його анексію Росією.

У травні 2024 року Служба безпеки України повідомила їй про підозру. Матвієнко звинувачують у сприянні війні, голосуванні за ратифікацію "угод" про приєднання окупованих територій до РФ та поширенні фейків про ЗСУ й ситуацію на фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що скорочує термін, відведений Росії на досягнення угоди з Україною, з 50 днів до 10-12. У разі провалу переговорів Сполучені Штати запровадять вторинні санкції проти Кремля.