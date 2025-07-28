"Історія нічому не вчить": віцеспікерка Кондартюк про участь людей Путіна у конференції у Женеві та цілі України на цій зустрічі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В інтерв'ю Олена Кондратюк розповіла, як планує повертати увагу до війни в Україні
Всесвітня конференція голів парламентів в Женеві, Швейцарія, буде проходити з 28 до 30 липня. Делегацію Росії на цьому заході очолила голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко. До складу російської делегації увійшли заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов, сенатори Лілія Гумерова та Андрій Денисов, а також заступник голови Держдуми Петро Толстой і голова комітету Думи з міжнародних справ.
У бліцінтерв'ю "Телеграфу" віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондартюк розповіла про ставлення українського політикуму щодо участі в ній росіян та цілі України на зустрічі у Женеві.
Візит Матвієнко – наслідок бюрократичної неспроможності
Олена Кондратюк наголосила, що присутність Валентини Матвієнко та інших підсанкційних представників РФ на форумі — це наслідок "бюрократичної неспроможності" міжнародних структур.
– Яка мета конференції? З якою метою, на вашу думку, туди запросили росіян? Чи плануються спільні заходи з ними?
– Міжпарламентський союз збирає Всесвітню конференцію голів парламентів орієнтовно раз на 5 років. Це велика подія, куди з’їжджаються делегації усіх парламентів, що входять до МПС (181 країна + 15 асоційованих членів). Цього року тема загальних дебатів – "Світ у хаосі: парламентська співпраця та багатосторонність заради миру, справедливості та процвітання для всіх". Росіян туди запросили очевидно з тих же причин, з яких вони досі є членами ООН. Спікерка Думи виступатиме на загальних дебатах, братиме участь у Саміті жінок-спікерок — як бачимо, тут до неї не ставляться як до агресора. Мене особливо дивує позиція Швейцарії. Швейцарія, яка приєдналася до європейських пакетів санкцій проти Росії, приймає літак із підсанкційними особами! А як же заборона на зліт і посадку російських літаків? Там не тільки Матвієнко, яка у швейцарському санкційному списку з 2014 року, там ще як мінімум троє підсанкційних в делегації — віцеспікери. При цьому Швейцарія нам дуже багато допомагає гуманітарно і в миротворчій місії.
– Схожі послаблення — це швидше виняток чи тенденція у ставленні до росіян?
– Це — демонстрація бюрократичної неспроможності. З усіх великих структур лише Рада Європи виключила Росію зі свого складу після повномасштабного вторгнення, в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Росія призупинила членство добровільно. Всі решта — як, наприклад, ООН чи ОБСЄ — посилаються на статут і не роблять цього. Як на мене, це лицемірство. Вони знову намагаються замирити агресора. Таке враження, що історія нічому не вчить.
– Чи спілкувались ви з нашою послинею щодо цього і чи відомо вам про дипломатичні кроки, які передували цій конференції?
– Женева тільки приймає конференцію. За її проведення відповідальне не посольство України, а представництво при МПС. МЗС і парламентська делегація готують певні кроки для висловлення протесту. Я особисто планую говорити про це вголос на всіх майданчиках, де матиму виступ, в тому числі під час загальних дебатів.
– Які перед собою ставите основні цілі в цій конференції?
– Не дати забути про нашу війну. Не допустити, щоб вона стала фоном. Буду просити національні парламенти:
- схвалювати виділення військової та гуманітарної допомоги. Особливо засобів протиповітряної оборони. Бо це – саме гуманітарна допомога.
- продовжувати санкційний тиск на державу-агресора. Заморожені активи РФ — спрямувати на відбудову зруйнованого.
Ми вітаємо ініціативи на кшталт Лондонської "коаліції охочих" і формату "Weimar+" як приклади злагодженого європейського лідерства. Саме тому ми закликаємо всі парламенти-члени МПС активно долучатися до миротворчих зусиль. Зокрема взяти участь у Четвертому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи. А також здійснювати візити в Україну та долучатися до Міжнародної коаліції з питань повернення дітей Bring Kids Back.
Які країни доєднались до санкцій проти Матвієнко та як її пропустили в Швейцарію
Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко вже понад 10 років перебуває у численних санкційних списках через публічну підтримку війни проти України.
Ще 2 березня 2014 року, після дозволу на введення російських військ в Україну, який Рада Федерації надала під її головуванням, Матвієнко була занесена на дошку ганьби Шепетівської міської ради під номером один. Надалі її неодноразово включали до міжнародних санкційних списків.
6 квітня 2022 року вона потрапила до санкційного переліку США. 13 березня 2023 — до санкційного списку ЄС, що передбачає заборону на в'їзд та замороження активів. До цих санкцій приєдналася і Швейцарія. Попри це, країна не обмежує в’їзд учасникам заходів під егідою міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані на її території, зокрема в Женеві.
Це вже не перший випадок, коли підсанкційні російські посадовці прибувають до Швейцарії. Ще у 2016 році, перед сесією Міжпарламентського союзу й форумом БРІКС, посольство РФ спеціально запитувало дозвіл на в’їзд для Матвієнко та Леоніда Слуцького. Швейцарія тоді надала дозвіл, попри наявність обох у санкційному списку ЄС, до якого вона приєднується регулярно. За даними російських ЗМІ, Італія пропустила російських політиків через свій повітряний простір, а Швейцарія впустила на свою територію.
Що відомо про Валентину Матвієнко
Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко є однією з наближених до Путіна топчиновниць і палкою прихильницею війни проти України. Вона народилася 1949 року у Шепетівці на Хмельниччині, закінчила Черкаське медичне училище, але згодом перебралася до Росії, де розпочала політичну карʼєру. Сьогодні їй 75 років.
Матвієнко активно просувала скандальні закони, зокрема про підвищення пенсійного віку у РФ і заборону ідеології "чайлдфрі", позиціонуючи себе як захисниця "традиційних цінностей". У 2014 році вона скликала сенаторів на екстрене засідання, на якому Рада Федерації дозволила Путіну ввести війська на територію України. Пізніше Матвієнко відкрито підтримала "референдум" у Криму та його анексію Росією.
У травні 2024 року Служба безпеки України повідомила їй про підозру. Матвієнко звинувачують у сприянні війні, голосуванні за ратифікацію "угод" про приєднання окупованих територій до РФ та поширенні фейків про ЗСУ й ситуацію на фронті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що скорочує термін, відведений Росії на досягнення угоди з Україною, з 50 днів до 10-12. У разі провалу переговорів Сполучені Штати запровадять вторинні санкції проти Кремля.