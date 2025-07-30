На Всесвітній конференції спікерів влаштували Росії демарш на чолі з Україною, — Олена Кондратюк (відео)

На Всесвітній конференції голів парламентів, яка відбувається у Женеві, учасники влаштували демарш під час виступу російської спікерки Матвієнко.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну на саміті спікерів.

Представники парламентів на чолі з Оленою Кондратюк вийшли з зали на знак протесту проти дій Росії в Україні та проти участі російської делегації у демократичних зібраннях. Відповідне відео опубліковане на сторінці Олени Кондратюк у "Фейсбук".

Матвієнко була змушена виступати перед майже порожньою залою.

"Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України! Дякую, щиро, аж сльози на очах — скільки колег нас підтримує! Ми не самі! Слава Україні!" — зазначила Олена Кондратюк.

Всесвітня конференція керівників парламентів — це подія, яку раз на 5 років організовує Міжпарламентський союз, що обʼєднує 180 парламентів світу.

Запрошення російської делегації, яка складається з підсанкційних осіб, викликало гостру реакцію.

"Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію Росії та всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, а не виступати на світових зібраннях і поширювати російські наративи", — заявила Олена Кондратюк.