Віцеспікерка Олена Кондратюк закликала учасників Всесвітньої конференції спікерів до бойкоту російської делегації

Заступниця голови Верховної Ради планує використати трибуну в Женеві для донесення правди про агресію Росії проти України

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка представляє Україну на Всесвітній конференції голів парламентів у Женеві, закликає учасників саміту до бойкоту російської делегації. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

"Я закликаю учасників Конференції спікерів до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі цієї міжнародної злочинниці — Матвієнко. Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ", — зазначила Олена Кондратюк у своєму дописі на "Фейсбук".

У Женеві відбувається Всесвітня конференція голів парламентів світу, яку організовує всесвітня організація Міжпарламентський союз орієнтовно раз на 5 років. Делегація Росії на чолі з Валентиною Матвієнко прибула до Женеви для участі у Конференції попри наявність персональних санкцій, чим викликала обурення.

Заступниця голови Верховної Ради зазначила, що планує використати трибуну Всесвітньої конференції для донесення правди про агресію Росії проти України. Про щоденні обстріли і щоденні жертви, про викрадених дітей, яких Росія використовує як заручників і хоче міняти на військовополонених, про потребу України в ППО, про брехливу позицію Росії щодо мирних переговорів, про загрозу, яку несе Росія усьому світу.

"Окремий пункт, про який я буду говорити, — про посилення санкційної політики. Навіть так: посилення дисципліни санкційної політики. Підсанкційні особи не можуть спокійно літати на світові зібрання. Не можуть поширювати свої наративи на найбільш представницьких майданчиках. У чому тоді зміст санкцій?" — заявила Олена Кондратюк.

"Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію Росії і всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, створення якого, до речі, підтримала Швейцарія. Мені прикро, що після всіх резолюцій швейцарського парламенту на підтримку України, із засудженням злочинів Росії проти наших дітей — Матвієнко і компанія таких же підсанкційних гуляють навколо Женевського озера, мають трибуну на великій міжнародній конференції", — зазначила віцеспікерка.

На її переконання, дуже важливо показати демарш усіх демократичних країн проти присутності Росії на саміті спікерів: не можна дозволити ганебну присутність злочинців без будь-якої реакції.