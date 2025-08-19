Віцеспікерка Ради Кондратюк назвала два головних питання на переговорах Зеленського і Трампа

Політикиня підкреслює, що завдяки діалогу двох президентів Штати вперше за каденції Трампа готові дати Україні стратегічний захист

Зустріч українського президента Володимира Зеленського із американським лідером Дональдом Трампом стала важливою світовою подією у багатьох аспектах. Однак найважливішими темами, піднятими під час перемовин, є повернення дітей з російської окупації та гарантії безпеки для України. Такої думки дотримується віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Про це вона зазначила на своїй Facebook-сторінці. За словами політикині, переговори двох президентів продемонстрували, що Україна знаходиться на боці добра, а також має сильну підтримку у вигляді найпотужніших європейських країн. Однак роботи все ще вистачає.

Кондратюк підкреслила, що є вельми важливим — обговорення повернення викрадених російським режимом маленьких українців додому.

"Добре, що тема повернення викрадених і депортованих дітей прозвучала на зустрічі такого високого рівня. Про неї говорив і Дональд Трамп, і Урсула фон дер Ляйєн. Добре, що ця надзвичайно сенситивна тема порушується і в горизонталі Перших леді", — підкреслює віцеспікерка.

Щодо гарантій безпеки для України Олена Кондратюк говорить, що першочергово всі усні обіцянки підтримки, що влаштовують офіційний Київ, мають перетворитися на конкретний документ із чіткими та діючими механізмами. Найважливішим є той момент, що і Америка, й інші країни світу декларують — українці не залишаться сам-на-сам із агресором.

"Уперше за каденції Трампа прозвучала готовність США дати Києву стратегічний захист. Уперше Трамп особисто визнав, що безпека України — частина стратегічних інтересів США та НАТО. Це змінює риторику: замість "зупинити війну будь-якою ціною" — визнання, що Росію треба стримувати силою та гарантіями, а не тільки переговорами. Для Києва це сигнал, що навіть без швидкого вступу в НАТО існує реалістична альтернатива, яка може закріпитися юридично", — зазначила Кондратюк.

На її думку, тепер українським дипломатам слід працювати над створенням документу, наприклад двосторонньої угоди із США, чи інших багатосторонніх домовленостей, що можуть сприяти ключовим інтересам України. В першу чергу — задля досягнення стійкого миру, чого, безперечно, українська влада прагне найбільше.