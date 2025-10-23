Яка пенсія у 3 групи інвалідності в Україні: розмір, стаж та виплати

Пенсія по інвалідності 3 групи в Україні призначається всім громадянам, які мають відповідний статус. Вона залежить від стажу одержувача та інших чинників.

"Телеграф" розповідає про розмір пенсії по інвалідності 3 групи та про те, як її отримати у 2025 році.

Хто має право на пенсію по інвалідністі 3 групи

Як пояснює ПФУ, пенсія по інвалідності може бути призначена особам, яким встановлено відповідний статус. Причина, група, час настання інвалідності, термін, у який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Довідка: 3 групу інвалідності встановлюють людям, які мають стійкі помірні порушення функціонування організму. Людина набуває такого статусу як інвалід 3 групи через наявність захворювань, зумовлених вродженими дефектами, травмами. Через них його здатність до обслуговування себе та працездатність помірно обмежені. Людині потрібен соціальний захист та допомога, у тому числі у побуті. При цьому громадянин із таким статусом може навчатися, працювати, вести життя нормальної якості, якщо компенсувати наявні порушення за допомогою спеціальних засобів, препаратів.

Пенсію по 3 групі інвалідності призначають за наявності стажу за віком від 1 до 15 років, крім випадків, коли інвалідність настала внаслідок травм, отриманих під час строкової військової служби.

Існують винятки із загального порядку призначення пенсії з інвалідності. Якщо людина набула інвалідності внаслідок участі у бойових діях, аварії на ЧАЕС або за інших обставин, визначених законом, розмір виплат розраховується за спеціальними правилами.

Розмір пенсії по інвалідності 3 групи

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю 3 групи залежить від того, чи вони працевлаштовані, а також обчислюється з урахуванням пенсії за віком. Такі особи повинні отримувати не менше 50% вікової пенсії, але не менше:

2520 гривень – для непрацюючих;

2093 гривні – для тих, хто працює.

Як розрахувати пенсію за віком для інвалідів 3 групи: для того, щоб розрахувати власну цифру, важливо знати, яка була б у людини пенсія за віком, від неї відняти 50%. Наприклад, якщо людина з’ясувала, що за віком вона отримувала б 5 000 гривень пенсії, то по інвалідності їй нарахують 2 500 гривень.

Мінімальна пенсія по інвалідності 2025: якщо людина не має страхового стажу, то вона може розраховувати на соціальну пенсію. Вона призначається особам з І, ІІ групою, у тому числі і дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу. Розмір такої соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн.), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні шість місяців. Однак, ця виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 грн.

Військова пенсія з інвалідності 3 групи

На виплати інвалідності можуть розраховувати і військовослужбовці. Допомога від держави для захисника буде призначена, якщо людина набула інвалідності, поки служила або через три місяці після закінчення служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

60% від грошового забезпечення для інвалідів 3 групи, якщо вони воювали;

для інвалідів 3 групи, якщо вони воювали; У разі, коли військовослужбовець отримав інвалідність не через участь у бойових діях, але під час війни – 40% від грошового забезпечення.

Варто зазначити, що мінімальний розмір виплат для осіб з інвалідністю 3 групи внаслідок війни не може бути нижчим за 9 478 грн.

Пенсії по інвалідності потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи з:

зарплати, отриманої людиною у зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

3 група – 6077,70грн;

Як оформити пенсію по інвалідності 3 групи

Для оформлення пенсії по інвалідності необхідно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду. Подати заяву на отримання можна особисто чи через законного представника, надіславши документи поштою, онлайн на порталі Пенсійного фонду або через портал Дія.

Для її оформлення необхідно подати такі документи :

заяву на призначення пенсії;

документ про місце проживання чи реєстрації (паспорт або витяг з реєстру територіальної громади);

документи про страховий стаж (трудова книжка або інші документи з місця роботи);

копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби);

паспорт або інші документи, що підтверджують особу (посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця, документ, що посвідчує особу без громадянства);

довідку про зарплату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року (можна отримати за місцем роботи);

довідку про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески (у разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям, поліцейським, особам рядового і начальницького складу);

за наявності — документи, які засвідчують особливий статус (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС);

представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження.

Додаткові нюанси

Деякі люди з інвалідністю 3 групи можуть розраховувати на соціальну допомогу, наприклад доплату за догляд. Вона призначається одиноким особам з інвалідністю з дитинства 2 та 3 груп, яким необхідний постійний догляд за висновками лікарів.

Розмір доплати догляду визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб залежно від групи інвалідності або віку дитини. Надбавку для догляду за дитиною по інвалідності може отримати один із батьків, усиновитель або опікун, якщо не працює, не навчається на денній формі, не служить в армії і фактично доглядає дитину.

Чи буде підвищення пенсії по інвалідності 2 групи у 2026 році?

Кабінет Міністрів уже затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Цей документ визначає ключові параметри бюджетної політики та є базою формування державного бюджету.

У проєкті Закону про Держбюджет на 2026 рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а це означає, за словами керуючого адвоката в Адвокатському бюро Івана Хомича, що мінімальна пенсія по інвалідності також може збільшитися (призначається особам з інвалідністю І, ІІ груп, у тому числі і дітям групи, які мають трудового стажу).

Висновок

Пенсія по інвалідності 3 групи забезпечується навіть за відсутності стажу. Однак за його наявності сума буде суттєво вище. Рекомендуємо звертатися до ПФУ чи юристів для точного розрахунку та оформлення виплат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деяким українським пенсіонерам обріжуть виплати після 31 грудня.