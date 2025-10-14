Деяким українським пенсіонерам обріжуть виплати після 31 грудня: хто має пройти ідентифікацію

Українські пенсіонери, які отримують пенсію в Україні, але фактично проживають закордоном чи на окупованих територіях, повинні пройти ідентифікацію

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які перебувають за межами України або проживають на окупованих територіях, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію. Це необхідно для продовження отримання виплат. У 2025 році дедлайн для проходження процедури — до 31 грудня.

Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики. "Телеграф" розповість деталі про те, як саме відбувається ця ідентифікація та для чого вона потрібна.

Як подати заяву на відеоідентифікацію: інструкція

Ідентифікація — це підтвердження того, що людина, яка отримує виплати, жива і справді є тією, за кого себе видає. З огляду на воєнний стан, ПФУ передбачив можливість дистанційної ідентифікації через відеозв'язок.

Послуга доступна:

пенсіонерам та одержувачам страхових виплат, які перебувають за кордоном ;

; тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях України.

У першому випадку в заяві потрібно відзначити, що ви перебуваєте за межами України. У другому — ця відмітка не ставиться.

Щоб пройти ідентифікацію, потрібно подати заявку через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. На головній сторінці оберіть розділ: "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку".

Як подати заяву на проходження відеоідентифікації

Ознайомтесь із правилами і підтвердьте, що підпадаєте під одну з категорій — натисніть "Продовжити".

Заповніть усі поля у формі, зокрема:

особисті дані;

серію та номер документа, що посвідчує особу;

електронну адресу та номер телефону;

оберіть, через який додаток хочете проходити відеозв'язок (Google Meet, Zoom, Telegram, Viber, WhatsApp або Signal);

якщо потрібно — вкажіть, що вам потрібен перекладач жестової мови або супровід асистента;

поставте галочку, якщо ви тимчасово за кордоном;

надайте згоду на отримання повідомлень від ПФУ;

натисніть "Подати заяву".

Форма даних для заяви на проходження відеоідентифікації

За бажанням додайте скани документів (паспорт, пенсійне посвідчення, ІПН, трудову книжку тощо). Кожен файл — до 1 МБ.

Потрібен паспорт і 20 хвилин: як підготуватися до сеансу відеоідентифікації

Відеоідентифікація проводиться не раніше ніж через 10 робочих днів після подачі заявки та не пізніше ніж за 30 календарних днів. Пройти її можна в будь-якому з цих застосунків: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom.

Під час сеансу, який триває приблизно 20 хвилин, представник ПФУ проводить опитування, верифікує документи та фіксує дані. При собі потрібно мати паспорт (або свідоцтво про народження — для дітей). Паспорт-книжечка має містити вклеєні фото у 25 і 45 років.

Заявник має озвучити:

ПІБ;

дату та місце народження;

паспортні реквізити;

контактну інформацію;

адресу реєстрації і фактичного проживання;

реквізити пенсійного посвідчення та РНОКПП;

інформацію про звернення до ПФУ тощо.

Можуть ставитися додаткові питання про освіту, трудову діяльність, участь у військовій службі, пільги, розмір і спосіб отримання пенсії.

Які питання ставлять під час проходження відеоідентифікації

У разі поганого зв'язку або переривання з'єднання дата повторної сесії узгоджується додатково.

Після завершення ідентифікації фахівець ПФУ формує відеозапис, робить скриншоти документів і заповнює протокол. Ці матеріали передаються до відповідного підрозділу Пенсійного фонду протягом 5 днів.

Протягом 10 днів з моменту відеоідентифікації ПФУ приймає рішення про встановлення або невстановлення особи. Ще протягом трьох робочих днів після цього заявник отримує повідомлення про результат.

Процедура безкоштовна, і її можна пройти з будь-якого куточка світу, маючи доступ до інтернету та смартфон або комп’ютер з камерою.

А ви живі? Для чого потрібна ідентифікація

Щорічна ідентифікація пенсіонерів — це обов’язкова процедура, яка допомагає уникнути шахрайства в системі пенсійних виплат. В умовах війни вона стала ще актуальнішою. Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали за кордон або опинилися на тимчасово окупованих територіях, де держава не має фізичного контролю над отримувачами соціальної допомоги. Тому Пенсійний фонд запровадив сучасні способи перевірки, аби виплати отримували лише ті, кому вони дійсно належать.

Головна мета — підтвердити, що пенсіонер живий, не отримує виплати з інших джерел (наприклад, від окупаційних "адміністрацій"), а його документи — справжні. Без такої перевірки виплати можуть нараховуватись на фіктивні рахунки, зниклі або навіть померлі особи.

Станом на квітень 2025 року в Україні проживало понад 10,3 мільйона пенсіонерів. Це майже на 180 тисяч менше, ніж роком раніше — через війну, природні втрати та міграцію. Середній розмір пенсії після останньої індексації становив 6 341 гривню.

Скільки пенсіонерів зареєстровані в Україні / Опендатабот

У першому півріччі 2025 року ПФУ здійснив виплати українським пенсіонерам у 15 країнах на суму 73,4 тис. доларів та 3,3 млн євро, що говорить про співвідношення кількості отримувачів виплат в європейських країнах та Сполучених Штатах.

Точна кількість пенсіонерів, що перебувають на окупованих територіях, у відкритих джерелах не повідомляється. "Телеграф" звернувся до ПФУ з запитом щодо надання цієї інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні право на пенсію за віком мають лише ті громадяни, які накопичили необхідний страховий стаж — тобто працювали офіційно та сплачували внески до Пенсійного фонду. Проте держава не залишає без уваги й тих, хто з певних причин не набрав достатнього стажу. У таких випадках громадяни можуть отримувати соціальну пенсію — форму державної підтримки для малозабезпечених осіб літнього віку.