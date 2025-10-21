Виплати під загрозою! Хто з українців ось-ось може втратити пенсію та допомогу

Українські пенсіонери та отримувачі соцдопомог мають пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати. Хто, коли і як — пояснює "Телеграф"

Українські пенсіонери та отримувачі соціальних виплат можуть втратити кошти. Все через ідентифікацію, яку потрібно пройти. Є два етапи — до 1 листопада та до 31 грудня.

"Телеграф" розповість, хто і коли має проходити ідентифікацію, а також як це зробити. Якщо не зробити ідентифікацію, виплати зупинятимуть.

Хто має пройти ідентифікацію до 1 листопада

До 1 листопада 2025 року фізичну ідентифікацію мають пройти одержувачі державних соціальних допомог, які до початку повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соцзахисту на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Йдеться про тих, хто після 24 лютого 2022 року не подавав заяву на продовження виплат на підконтрольній території.

Ідентифікацію мають пройти отримувачі таких державних соціальних допомог:

особи, які не мають права на пенсію

особи з інвалідністю

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

Хто має пройти ідентифікацію до 31 грудня

До 31 грудня 2025 року фізичну ідентифікацію повинні пройти:

пенсіонери, які проживають за межами України

пенсіонери, що залишаються на тимчасово окупованих Росією територіях

громадяни, які виїхали з окупованих територій, але ще не налагодили зв’язок із Пенсійним фондом на підконтрольній території.

Як пройти ідентифікацію

Існує кілька способів пройти процедуру:

Онлайн

через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України за допомогою Дія.Підпису або іншого електронного підпису

через відеозв’язок із територіальним органом ПФУ.

Телефоном

Через контакт-центр ПФУ за номерами 0 800 503 753, +38 (044) 281 08 70, +38 (044) 281 08 71.

Через українське консульство за кордоном

Потрібно подати документальне підтвердження, що особа жива, разом із заявою на продовження виплат. Надані документи надсилаються поштою до Пенсійного фонду.

Особисто в Україні

Зробити це можна у будь-якому сервісному центрі ПФУ або банку, де особа отримує виплати. Для ідентифікації необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картку).

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

Якщо до 31 грудня 2025 року Пенсійний фонд не отримає підтвердження особи, то з 1 січня 2026 року виплати пенсій та страхових допомог буде зупинено. Виплату відновлять лише після проходження процедури ідентифікації.

Раніше "Телеграф" розповідав, на яку пенсію можуть претендувати українці, які мають в 2025 році 35 років стажу. Зазначимо, це більше ніж обов'язковий стаж для виходу на пенсію.