Виплати під загрозою! Хто з українців ось-ось може втратити пенсію та допомогу
Українські пенсіонери та отримувачі соцдопомог мають пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати. Хто, коли і як — пояснює "Телеграф"
Українські пенсіонери та отримувачі соціальних виплат можуть втратити кошти. Все через ідентифікацію, яку потрібно пройти. Є два етапи — до 1 листопада та до 31 грудня.
"Телеграф" розповість, хто і коли має проходити ідентифікацію, а також як це зробити. Якщо не зробити ідентифікацію, виплати зупинятимуть.
Хто має пройти ідентифікацію до 1 листопада
До 1 листопада 2025 року фізичну ідентифікацію мають пройти одержувачі державних соціальних допомог, які до початку повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соцзахисту на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Йдеться про тих, хто після 24 лютого 2022 року не подавав заяву на продовження виплат на підконтрольній території.
Ідентифікацію мають пройти отримувачі таких державних соціальних допомог:
- особи, які не мають права на пенсію
- особи з інвалідністю
- особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.
Хто має пройти ідентифікацію до 31 грудня
До 31 грудня 2025 року фізичну ідентифікацію повинні пройти:
- пенсіонери, які проживають за межами України
- пенсіонери, що залишаються на тимчасово окупованих Росією територіях
- громадяни, які виїхали з окупованих територій, але ще не налагодили зв’язок із Пенсійним фондом на підконтрольній території.
Як пройти ідентифікацію
Існує кілька способів пройти процедуру:
Онлайн
- через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України за допомогою Дія.Підпису або іншого електронного підпису
- через відеозв’язок із територіальним органом ПФУ.
Телефоном
- Через контакт-центр ПФУ за номерами 0 800 503 753, +38 (044) 281 08 70, +38 (044) 281 08 71.
Через українське консульство за кордоном
- Потрібно подати документальне підтвердження, що особа жива, разом із заявою на продовження виплат. Надані документи надсилаються поштою до Пенсійного фонду.
Особисто в Україні
- Зробити це можна у будь-якому сервісному центрі ПФУ або банку, де особа отримує виплати. Для ідентифікації необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картку).
Що буде, якщо не пройти ідентифікацію
Якщо до 31 грудня 2025 року Пенсійний фонд не отримає підтвердження особи, то з 1 січня 2026 року виплати пенсій та страхових допомог буде зупинено. Виплату відновлять лише після проходження процедури ідентифікації.
