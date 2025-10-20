Яка пенсія при стажі 35 років: розмір і умови у 2025 році

Українці, які накопичили 35 років стажу, можуть дізнатися про розмір своєї майбутньої пенсії

Пенсія українця залежить від багатьох чинників, головним із яких є страховий стаж. Він безпосередньо впливає на розмір та строки виплат. Але, крім нього, до уваги беруть також зарплату майбутнього пенсіонера у відношенні до середньої зарплати по Україні.

"Телеграф" пояснює, яку пенсію матиме українець, якщо він накопичив 35 років стажу.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію

З 2025 року в Україні порядок виходу на трудову пенсію, згідно з даними ПФУ, має такий вигляд:

у 60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу.

якщо стажу недостатньо, людина може опрацювати до 63 років – тоді можна вийти на пенсію з мінімальним розміром стажу 22 роки.

щоб отримати пенсію за віком 65 років, достатньо мати не менше 15 років страхового стажу.

Це важливо знати: Умови виходу на пенсію в Україні поступово стають суворішими. З 2026 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати вже не менше 33 років офіційного стажу. Згідно із законом, ця вимога зростатиме щорічно на 12 місяців і до 2028 року становитиме 35 років.

Тому, маючи 35 років стажу, пенсіонер може вийти на відпочинок як у 60, так і у 63 чи 65 років. При цьому, чим пізніше людина вийде на заслужений відпочинок із таким стажем, тим більшими будуть його виплати.

Як розрахувати пенсію за 35 років стажу

Розрахувати свою майбутню пенсію можна, але для цього потрібно чимало даних. Яким буде розмір виплат можна дізнатися за спеціальною формулою, яку пропонує Пенсійний фонд:

пенсія = індивідуальний коефіцієнт зарплати майбутнього пенсіонера × коефіцієнт страхового стажу × середню заробітну плату в Україні.

Довідка:

індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) — це співвідношення середньої зарплати людини до середньої зарплати по Україні;

коефіцієнт страхового стажу (КС) — це кількість років стажу, які помножені на 1%;

середня заробітна плата по Україні (СЗ) — це зарплата за попередні 3 роки, розрахунок якої проводить ПФУ.

Приклад розрахунку: яка може бути пенсія, якщо стаж 35 років

Для розрахунку пенсії при стажі 35 років ми візьмемо:

середня зарплатня майбутнього пенсіонера — 20 тис. грн (припустимо, що вона була стабільною протягом усього розрахункового періоду і співвідношення її до середньої країни не змінювалося, хоча на практиці так не буває);

коефіцієнт трудового стажу – 35 років × 1% = 0,35;

середня зарплатня в Україні (її беруть за 3 роки, з 2022 по 2024) — 15 057,09 грн.

У результаті за формулою можна дізнатися, якою буде пенсія:

20 000 грн. (середня зарплата, яку отримувала людина)/15 057,09 грн. (середня зарплата по країні) × 0,37 (коефіцієнт стажу) × 15 057,09 грн. (середня зарплата по країні) = ~7000 грн.

Важливо: На практиці ці розрахунки набагато складніші, тому що індивідуальний коефіцієнт зарплати обчислюється на основі зарплати людини за кожен місяць діленої на середню зарплату по країні за цей місяць. Потім знаходять середнє значення всіх цих ІКЗ – ПФУ такі розрахунки роблять автоматично. Але суть розрахунків залишається такою ж: чим більший страховий стаж та заробітна плата – тим вища пенсія.

Додаткові фактори, що впливають на пенсію

Серед факторів, що впливають на розмір виплат, можна відзначити такі:

Індексація: Пенсії переглядаються щорічно з урахуванням інфляції та зростання середньої зарплати, що може збільшити виплати, наприклад для пенсіонерів, які продовжують працювати.

Пенсії переглядаються щорічно з урахуванням інфляції та зростання середньої зарплати, що може збільшити виплати, наприклад для пенсіонерів, які продовжують працювати. Понаднормовий стаж: Роки додаткового стажу (понад встановленої норми) можуть збільшувати пенсійну виплату на певний відсоток.

Роки додаткового стажу (понад встановленої норми) можуть збільшувати пенсійну виплату на певний відсоток. Шкідливі умови праці: Робота на шкідливих виробництвах, а також такі статуси як учасник бойових дій можуть давати право на додаткові роки стажу або підвищення виплат.

Робота на шкідливих виробництвах, а також такі статуси як учасник бойових дій можуть давати право на додаткові роки стажу або підвищення виплат. Особливі категорії: Певні категорії громадян, наприклад батьки, які виховують дітей з інвалідністю, також можуть отримувати надбавки.

Певні категорії громадян, наприклад батьки, які виховують дітей з інвалідністю, також можуть отримувати надбавки. Регіон проживання: Розмір пенсії може залежати від регіону, де проживає пенсіонер.

Розмір пенсії може залежати від регіону, де проживає пенсіонер. Рік виходу на пенсію: Цей фактор враховується, оскільки законодавство встановлює різні вимоги до стажу та розмір коефіцієнтів на різні роки.

Де можна отримати точний розрахунок

Точний розрахунок майбутньої пенсії при стажі 35 років можна отримати у Пенсійному фонді. Також можна скористатися спеціальним калькулятором на офіційному сайті ПФУ.

Як користуватися калькулятором:

Увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ;

Перевірити актуальність своїх персональних даних (ПІБ, дату народження, стать), у разі потреби – внести правильні дані.

Вибрати алгоритм розрахунку пенсії – за введеними даними або за стажем, який людина отримає на дату настання пенсійного віку.

Актуалізувати дані щодо роботи – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та за необхідності відредагувати суми щомісячного заробітку. Потрібно натиснути "Додати період", в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповнити необхідні поля. Відомості про суму заробітної плати можна отримати у розділі "Моя заробітна плата" у лівому горизонтальному меню.

Виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати".

Після розрахунку пенсії користувач отримає таку інформацію:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або з урахуванням стажу на дату настання пенсійного віку;

докладний протокол розрахунку.

Ці результати розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Вносити зміни та уточнення, а також розраховувати пенсію можна необмежену кількість разів.

У ПФУ зазначають, що "Пенсійний калькулятор" розраховує орієнтовний розмір пенсії за віком за показниками на момент розрахунку та з урахуванням чинних механізмів обчислення страхового стажу та заробітної плати. Тому розрахунок розміру пенсії у короткостроковій перспективі точніший.

Висновок

35 років стажу на даний момент дає право отримувати повну пенсію за віком. Така кількість років є більшою, ніж мінімальні вимоги, проте важливо пам’ятати, що вони з кожним роком стають дедалі жорсткішими.

Порада: щоб бути в курсі своєї майбутньої пенсії, рекомендуємо регулярно перевіряти свій стаж, планувати внески, стежити за законодавчими змінами та робити розрахунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яку пенсію розраховувати 2025 року, якщо є мінімальний стаж і до 25 тисяч зарплати.