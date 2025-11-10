Пенсія по інвалідності без стажу 2025: розмір і умови

Пенсія з інвалідності без стажу 2025 року гарантується державою в ряді випадків

Українці з підтвердженою групою інвалідності мають право на відповідні пенсійні виплати. Але трапляються випадки, коли мінімального стажу для такої пенсії немає.

"Телеграф" розповідає про те, хто може розраховувати на пенсію по інвалідності без стажу та який її розмір.

Хто має право на пенсію по інвалідності без стажу

У деяких випадках, навіть коли людина з інвалідністю не має необхідного стажу, їй також можуть призначити пенсію. Це стосується таких категорій громадян:

Люди, які стали інвалідами під час строкової служби в армії;

Постраждалі під час Революції Гідності (з 21.11.2013 до 21.02.2014), які звернулися за медичною допомогою до 30.04.2014.

Пенсію з інвалідності у випадках призначають незалежно від наявності стажу роботи.

Розмір пенсії по інвалідності без стажу

Згідно з даними ПФУ, у 2025 році розмір пенсії по інвалідності становить:

1 група — 100% від звичайної пенсії за віком

2 група — 90%

3 група — 50%

Який потрібен стаж для повноцінної пенсії

Відповідно до статті 32 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", щоб отримати пенсію по інвалідністі у повному розмірі, потрібно мати страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, під час якого було встановлено інвалідність:

1 група — від 1 до 10 років стажу

2 та 3 групи — від 1 до 14 років

Якщо інвалідність настає вже після пенсійного віку, стаж має бути не менше ніж 15 років.

Як оформити пенсію по інвалідності без стажу

Як пише Главком, посилаючись на дані Мінсоцполітики, щоб оформити пенсію по інвалідності без стажу, необхідно підготувати низку документів, які потрібно надати до Пенсійного фонду:

Заява про призначення пенсії.

Паспорт чи інший документ, що засвідчує особу.

Висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо встановлення інвалідності.

Документи, що підтверджують право на одержання пенсії без трудового стажу (наприклад, військовий квиток).

Після розгляду документів Пенсійний фонд ухвалить рішення про призначення чи відмову у призначенні пенсії.

Додаткові нюанси

Люди з інвалідністю можуть також розраховувати на надбавки до пенсійних виплат, наприклад надбавку за вік. Вона складає від 300 до 500 гривень. Право на ці гроші мають ті, хто має загальну пенсійну виплату, що не перевищує 10 340,35 гривні. Як пояснюють у сервісі Дія, вікова надбавка нараховується незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи.

Надбавку починають нараховувати автоматично після того, як пенсіонер досяг 70-річного віку.

Висновок

Пенсія по інвалідності гарантується державою навіть без страхового стажу.

Рекомендація: перевіряти розмір виплати у ПФУ, стежити за законодавчими змінами та користуватися офіційними калькуляторами.

