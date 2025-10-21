Середня пенсія може зрости до 10 тисяч за однієї умови: що для цього потрібно

В Україні понад 4 млн отримують пенсію нижче 5 тисяч грн

Питання пенсії та її нарахування одне з найпоширеніших в Україні. Адже є чимало людей, які отримують навіть менше 5 тисяч на місяць.

Що треба знати:

Платники податків забезпечують певну частину пенсії пенсіонерам

Для пенсії в 10 тисяч не достатньо отримувати зарплату у 20-30 тисяч

Середня виплата пенсіонерам від держави складає менше 7 тисяч грн

Як пише OBOZ.UA, кожен, хто працює неофіційно та не сплачує податків і внесків у ПФУ, краде у пенсіонера. Адже гроші на пенсії держава отримує зі сплати єдиного соціального внеску. Його відсоток від зарплати складає 22%.

Однак не вся ця сума йде на пенсії, адже є фонди із втрати працездатності й лікарняні. Та навіть якби всі 22% спрямовувались пенсіонерам, цього не вистачило б на пенсію в 10 тисяч. Аби люди похилого віку отримували такі виплати, середня зарплата має становити 45 тисяч грн.

Наразі ж в Україні ця цифра не перевищує навіть 20 тисяч, а точніше — 19,8 грн. Це у 2,3 раза менше, ніж необхідно для середньої пенсії хоча б у 10 тис. грн. Ба більше, за даними Пенсійного фонду, середня виплата по Україні складає 6,4 тисячі грн. При цьому приблизно 4,2 млн українців взагалі отримують до 5 тисяч грн.

Нагадаємо, в Україні передбачено такий різновид виплат як "13 пенсія". Її виплачують в окремих випадках певним громадянам.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка пенсія буде при стажі 35 років. Розрахували розмір і умови у 2025 році.