Світла не буде більше 10 годин. Які графіки відключень 4 грудня
Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у четвер, 4 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Хмельницька область
Івано-Франківська область
Рівненська область
Львівська область
Закарпатська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Черкаська область
- 1.1 06:00 -08:00, 11:00 — 14:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
- 2.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
- 2.2 06:00 -08:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 3.1 08:00 — 11:00, 17:00 — 20:00
- 3.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 4.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 4.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 5.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 5.2 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
- 6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
Київська область
Київ
Житомирська область
Одеська область
Миколаївська область
- 1.1 – 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
- 1.2 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
- 2.1 – 12:00 — 19:00;
- 2.2 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 21:30;
- 3.1 – 08:30 — 15:30;
- 3.2 – 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;
- 4.1 – 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
- 4.2 – 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
- 5.1 – 05:30 – 08:30; 14:30 — 19:00;
- 5.2 – 12:00 — 17:30;
- 6.1 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
- 6.2 – 00:00 — 00:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.
Запорізька область
- 1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 20:30
- 2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 4.2: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 5.2: 09:00 – 14:00
- 6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
Дніпропетровська область
Сумська область
Полтавська область
Кіровоградська область
- Черга 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 1.2: 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 2.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 2.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 3.1: 06-08, 10-12, 14-16
- Черга 3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20
- Черга 4.1: 00-02, 12-14, 16-18
- Черга 4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.2: 08-10, 16-18, 20-22
Тернопільська область
Волинська область
Вінницька область
Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики та один із головних експертів з енергобезпеки країни Олександр Харченко пояснив "Телеграфу", чому графіки відключень світла можуть змінюватись раптово. І річ може бути не в обстрілах.