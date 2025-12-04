Світла не буде більше 10 годин. Які графіки відключень 4 грудня

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у четвер, 4 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Хмельницька область

Графік відключень у Хмельницькій області 4 грудня

Івано-Франківська область

Графік відключень у Івано-Франківській області 4 грудня

Рівненська область

Графік відключень у Рівненській області 4 грудня

Львівська область

Графік відключень у Львівській області 4 грудня

Закарпатська область

Графік відключень у Закарпатській області 4 грудня

Чернівецька область

Графік відключень у Чернівецькій області 4 грудня

Чернігівська область

Графік відключень у Чернігівській області 4 грудня

Черкаська область

1.1 06:00 -08:00, 11:00 — 14:00, 22:00 — 24:00

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.2 06:00 -08:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.1 08:00 — 11:00, 17:00 — 20:00

3.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

4.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

5.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.2 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

Київська область

Графік відключень у Київській області 4 грудня

Київ

Графік відключень у Києві 4 грудня

Житомирська область

Графік відключень у Житомирській області 4 грудня

Одеська область

Графік відключень в Одеській області 4 грудня

Миколаївська область

1.1 – 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

1.2 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

2.1 – 12:00 — 19:00;

2.2 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 21:30;

3.1 – 08:30 — 15:30;

3.2 – 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

4.1 – 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

4.2 – 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

5.1 – 05:30 – 08:30; 14:30 — 19:00;

5.2 – 12:00 — 17:30;

6.1 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

6.2 – 00:00 — 00:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

Запорізька область

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 20:30

2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

4.2: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

5.2: 09:00 – 14:00

6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Дніпропетровська область

Графік відключень в Дніпропетровській області 4 грудня

Сумська область

Графік відключень у Сумській області 4 грудня

Полтавська область

Графік відключень у Полтавській області 4 грудня

Кіровоградська область

Черга 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 1.2: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 2.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 3.1: 06-08, 10-12, 14-16

Черга 3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20

Черга 4.1: 00-02, 12-14, 16-18

Черга 4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.2: 08-10, 16-18, 20-22

Тернопільська область

Графік відключень у Тернопільській області 4 грудня

Волинська область

Графік відключень у Волинській області 4 грудня

Вінницька область

Графік відключень у Вінницькій області 4 грудня

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики та один із головних експертів з енергобезпеки країни Олександр Харченко пояснив "Телеграфу", чому графіки відключень світла можуть змінюватись раптово. І річ може бути не в обстрілах.