З цим світильником забудете про відключення світла. Дієвий лайфхак з пакетом (відео)

В умовах регулярних відключень світла, українці вигадують різні способи посилити альтернативне освітлення. Для однієї з ідей потрібний лише ліхтар та пакет.

Дивним, але корисним лайфхаком поділився користувач TikTok з ніком evelinpochapska. Все дуже просто — треба взяти великий яскравий ліхтар та покласти його у великий білий пакет, світлом донизу.

Світильник з пакета та ліхтаря

Потім ця конструкція підвішується до стелі. Виходить своєрідна "люстра", яка дає яскраве світло і при цьому не сліпить та не б'є в очі. Як можна побачити на відео, пакет з ліхтарем досить добре освітлює кімнату.

Відключення світла в Україні — чи надовго

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив у розмові з "Телеграфом", що українці мають бути готовими до тривалих відключень світла протягом усієї зими. Світла, за його прогнозами, не буде по 14-16 годин на добу. Коли будуть похолодання, виникне не тільки питання доставки електроенергії з АЕС та генерації, а ще й дефіцити електроенергії на додачу до обстрілів.

Проте, загрози блекауту немає, запевнив "Телеграф" народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Енергетики напрацювали алгоритми дій під час масованих атак, які дають змогу зменшити ризики екстрених навантажень на енергосистему.

