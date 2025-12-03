З цим світильником забудете про відключення світла. Дієвий лайфхак з пакетом (відео)
Є багато ідей, як покращити собі життя у "темні години"
В умовах регулярних відключень світла, українці вигадують різні способи посилити альтернативне освітлення. Для однієї з ідей потрібний лише ліхтар та пакет.
Дивним, але корисним лайфхаком поділився користувач TikTok з ніком evelinpochapska. Все дуже просто — треба взяти великий яскравий ліхтар та покласти його у великий білий пакет, світлом донизу.
Потім ця конструкція підвішується до стелі. Виходить своєрідна "люстра", яка дає яскраве світло і при цьому не сліпить та не б'є в очі. Як можна побачити на відео, пакет з ліхтарем досить добре освітлює кімнату.
Відключення світла в Україні — чи надовго
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив у розмові з "Телеграфом", що українці мають бути готовими до тривалих відключень світла протягом усієї зими. Світла, за його прогнозами, не буде по 14-16 годин на добу. Коли будуть похолодання, виникне не тільки питання доставки електроенергії з АЕС та генерації, а ще й дефіцити електроенергії на додачу до обстрілів.
Проте, загрози блекауту немає, запевнив "Телеграф" народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Енергетики напрацювали алгоритми дій під час масованих атак, які дають змогу зменшити ризики екстрених навантажень на енергосистему.
