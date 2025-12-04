Света не будет больше 10 часов. Какие графики отключений 4 декабря

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что в четверг, 4 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Хмельницкая область

График отключений в Хмельницкой области 4 декабря

Ивано-Франковская область

График отключений в Ивано-Франковской области 4 декабря

Ровенская область

График отключений в Ровенской области 4 декабря

Львовская область

График отключений во Львовской области 4 декабря

Закарпатская область

График отключений в Закарпатской области 4 декабря

Черновицкая область

График отключений в Черновицкой области 4 декабря

Черниговская область

График отключений в Черниговской области 4 декабря

Черкасская область

1.1 06:00 -08:00, 11:00 — 14:00, 22:00 — 24:00

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.2 06:00 -08:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.1 08:00 — 11:00, 17:00 — 20:00

3.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

4.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

5.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.2 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

Киевская область

График отключений в Киевской области 4 декабря

Киев

График отключений в Киеве 4 декабря

Житомирская область

График отключений в Житомирской области 4 декабря

Одесская область

График отключений в Одесской области 4 декабря

Николаевская область

1.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

1.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;

2.1 – 12:00 – 19:00;

2.2 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 21:30;

3.1 – 08:30 – 15:30;

3.2 – 07:30 – 08:30; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

4.1 – 05:30 – 08:30; 19:00 — 22:30;

4.2 – 07:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;

5.1 – 05:30 – 08:30; 14:30 — 19:00;

5.2 – 12:00 – 17:30;

6.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;

6.2 – 00:00 – 00:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

Запорожская область

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 20:30

2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

4.2: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

5.2: 09:00 – 14:00

6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Днепропетровская область

График отключений в Днепропетровской области 4 декабря

Сумская область

График отключений в Сумской области 4 декабря

Полтавская область

График отключений в Полтавской области 4 декабря

Кировоградская область

Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 1.2: 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 2.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 06-08, 10-12, 14-16

Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20

Очередь 4.1: 00-02, 12-14, 16-18

Очередь 4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 08-10, 16-18, 20-22

Тернопольская область

График отключений в Тернопольской области 4 декабря

Волынская область

График отключений в Волынской области 4 декабря

Винницкая область

График отключений в Винницкой области 4 декабря

Напомним, директор Центра исследований энергетики и один из главных экспертов по энергобезопасности страны Александр Харченко объяснил "Телеграфу", почему графики отключений света могут изменяться внезапно. И дело может быть не в обстрелах.