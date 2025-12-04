Света не будет больше 10 часов. Какие графики отключений 4 декабря
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что в четверг, 4 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Хмельницкая область
Ивано-Франковская область
Ровенская область
Львовская область
Закарпатская область
Черновицкая область
Черниговская область
Черкасская область
- 1.1 06:00 -08:00, 11:00 — 14:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
- 2.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
- 2.2 06:00 -08:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 3.1 08:00 — 11:00, 17:00 — 20:00
- 3.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 4.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 4.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 5.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 5.2 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
- 6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
Киевская область
Киев
Житомирская область
Одесская область
Николаевская область
- 1.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
- 1.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;
- 2.1 – 12:00 – 19:00;
- 2.2 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 21:30;
- 3.1 – 08:30 – 15:30;
- 3.2 – 07:30 – 08:30; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;
- 4.1 – 05:30 – 08:30; 19:00 — 22:30;
- 4.2 – 07:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;
- 5.1 – 05:30 – 08:30; 14:30 — 19:00;
- 5.2 – 12:00 – 17:30;
- 6.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;
- 6.2 – 00:00 – 00:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.
Запорожская область
- 1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 20:30
- 2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 4.2: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 5.2: 09:00 – 14:00
- 6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
Днепропетровская область
Сумская область
Полтавская область
Кировоградская область
- Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Очередь 1.2: 10-12, 14-16, 18-20
- Очередь 2.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 2.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 3.1: 06-08, 10-12, 14-16
- Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20
- Очередь 4.1: 00-02, 12-14, 16-18
- Очередь 4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- Очередь 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 6.2: 08-10, 16-18, 20-22
Тернопольская область
Волынская область
Винницкая область
Напомним, директор Центра исследований энергетики и один из главных экспертов по энергобезопасности страны Александр Харченко объяснил "Телеграфу", почему графики отключений света могут изменяться внезапно. И дело может быть не в обстрелах.