Одним - по 7 годин без світла, а іншим - без відключень. Які графіки 5 грудня
Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у пʼятницю, 5 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Чернігівська область
Черкаська область
- 1.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
- 1.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 2.1 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00
- 2.2 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
- 3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
- 3.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
- 4.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
- 4.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 5.1 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
- 5.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
- 6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
Чернівецька область
Волинська область
Вінницька область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Тернопільська область
Житомирська область
Кіровоградська область
- 1.1: 10-12, 14-16, 18-20
- 1.2: 10-12, 14-16, 18-20
- 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 2.2: 06-08, 10-12, 14-16
- 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 3.2: 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 08-10, 12-14, 16-18
- 4.2: 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 08-10, 16-18, 20-22
- 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 08-10, 12-14, 16-18
- 6.2: 08-10, 12-14, 16-18
Запорізька область
- 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 — 24:00
- 1.2: 13:30 – 17:00, 21:00 – 22:30
- 2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30
- 3.1: 12:00 – 17:00
- 3.2: 12:00 – 17:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 — 20:30
- 4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 — 21:30
- 5.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 — 22:30
- 5.2: 05:30 – 08:00, 12:00 — 17:00
- 6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30
- 6.2: 16:30 – 21:30
Харківська область
- 1.1 10:00-13:30; 17:00-18:00;
- 1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00;
- 2.1 08:00-13:30; 20:00-22:00;
- 2.2 10:00-13:30; 20:00-24:00;
- 3.1 14:00-17:00;
- 3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00;
- 4.1 13:30-17:00;
- 4.2 13:30-17:00;
- 5.1 06:00-10:00; 13:30-20:00;
- 5.2 06:00-10:00; 13:30-20:00;
- 6.1 08:00-10:00; 17:00-20:00;
- 6.2 06:00-10:00; 17:00-20:00.
Миколаївська область
- 1.1 – 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
- 1.2 – 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;
- 2.1 – 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;
- 2.2 – 05:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;
- 3.1 – 07:30 — 09:00; 12:30 — 19:30;
- 3.2 – 00:00 — 00:30; 09:00 — 12:30; 19:30 — 21:30;
- 4.1 – 12:30 — 16:00; 19:30 — 21:30;
- 4.2 – 09:00 — 16:00;
- 5.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 — 23:00;
- 5.2 – 07:30 — 12:30;
- 6.1 – 19:30 — 23:00;
- 6.2 – 05:30 — 09:00; 16:00 — 19:30.
Сумська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Раніше "Телеграф" розповідав, яку зарядну станцію не за всі гроші світу варто обрати, щоб мати можливість залишатись на звʼязку та працювати.