Одним - по 7 годин без світла, а іншим - без відключень. Які графіки 5 грудня

Юлія Крутякова
Колаж "Телеграфу"

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у пʼятницю, 5 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 5 грудня
Київська область

Графіки відключень у Київській області 5 грудня
Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 5 грудня
Черкаська область

  • 1.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 1.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
  • 2.1 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00
  • 2.2 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
  • 3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
  • 3.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
  • 4.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
  • 4.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
  • 5.1 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
  • 5.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
  • 6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
  • 6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 5 грудня
Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 5 грудня
Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 5 грудня
Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 5 грудня
Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 5 грудня
Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 5 грудня
Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 5 грудня
Львівська область

Графіки відключень в Львівській області 5 грудня
Тернопільська область

Графіки відключень в Тернопільській області 5 грудня
Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 5 грудня
Кіровоградська область

  • 1.1: 10-12, 14-16, 18-20
  • 1.2: 10-12, 14-16, 18-20
  • 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • 2.2: 06-08, 10-12, 14-16
  • 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • 3.2: 14-16, 18-20, 22-24
  • 4.1: 08-10, 12-14, 16-18
  • 4.2: 12-14, 16-18, 20-22
  • 5.1: 08-10, 16-18, 20-22
  • 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 6.1: 08-10, 12-14, 16-18
  • 6.2: 08-10, 12-14, 16-18

Запорізька область

  • 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 — 24:00
  • 1.2: 13:30 – 17:00, 21:00 – 22:30
  • 2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30
  • 3.1: 12:00 – 17:00
  • 3.2: 12:00 – 17:00
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 — 20:30
  • 4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 — 21:30
  • 5.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 — 22:30
  • 5.2: 05:30 – 08:00, 12:00 — 17:00
  • 6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30
  • 6.2: 16:30 – 21:30

Харківська область

  • 1.1 10:00-13:30; 17:00-18:00;
  • 1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00;
  • 2.1 08:00-13:30; 20:00-22:00;
  • 2.2 10:00-13:30; 20:00-24:00;
  • 3.1 14:00-17:00;
  • 3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00;
  • 4.1 13:30-17:00;
  • 4.2 13:30-17:00;
  • 5.1 06:00-10:00; 13:30-20:00;
  • 5.2 06:00-10:00; 13:30-20:00;
  • 6.1 08:00-10:00; 17:00-20:00;
  • 6.2 06:00-10:00; 17:00-20:00.

Миколаївська область

  • 1.1 – 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
  • 1.2 – 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;
  • 2.1 – 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;
  • 2.2 – 05:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;
  • 3.1 – 07:30 — 09:00; 12:30 — 19:30;
  • 3.2 – 00:00 — 00:30; 09:00 — 12:30; 19:30 — 21:30;
  • 4.1 – 12:30 — 16:00; 19:30 — 21:30;
  • 4.2 – 09:00 — 16:00;
  • 5.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 — 23:00;
  • 5.2 – 07:30 — 12:30;
  • 6.1 – 19:30 — 23:00;
  • 6.2 – 05:30 — 09:00; 16:00 — 19:30.

Сумська область

Графіки відключень в Сумській області 5 грудня
Полтавська область

Графіки відключень в Полтавській області 5 грудня
Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 5 грудня
Одеська область

Графіки відключень у Одеській області 5 грудня
