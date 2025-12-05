Одним – по 7 часов без света, а другим – без отключений. Какие графики 5 декабря

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что в пятницу, 5 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 5 декабря

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 5 декабря

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 5 декабря

Черкасская область

1.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

1.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

2.1 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00

2.2 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 21:00 — 23:00

3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

3.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

4.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

4.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

5.1 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

5.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 5 декабря

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 5 декабря

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 5 декабря

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 5 декабря

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 5 декабря

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 5 декабря

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 5 декабря

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 5 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 5 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 5 декабря

Кировоградская область

1.1: 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 10-12, 14-16, 18-20

2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

2.2: 06-08, 10-12, 14-16

3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

3.2: 14-16, 18-20, 22-24

4.1: 08-10, 12-14, 16-18

4.2: 12-14, 16-18, 20-22

5.1: 08-10, 16-18, 20-22

5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 08-10, 12-14, 16-18

6.2: 08-10, 12-14, 16-18

Запорожская область

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 13:30 – 17:00, 21:00 – 22:30

2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

3.1: 12:00 – 17:00

3.2: 12:00 – 17:00

4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 22:30

5.2: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00

6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30

6.2: 16:30 – 21:30

Харьковская область

1.1 10:00–13:30; 17:00–18:00;

1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00;

2.1 08:00–13:30; 20:00-22:00;

2.2 10:00–13:30; 20:00-24:00;

3.1 14:00–17:00;

3.2 03:00–06:00; 10:00–17:00;

4.1 13:30–17:00;

4.2 13:30–17:00;

5.1 06:00–10:00; 13:30-20:00;

5.2 06:00-10:00; 13:30-20:00;

6.1 08:00–10:00; 17:00–20:00;

6.2 06:00-10:00; 17:00–20:00.

Николаевская область

1.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;

1.2 – 05:30 – 09:00; 12:30 — 16:00;

2.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;

2.2 – 05:30 – 09:00; 16:00 — 19:30;

3.1 – 07:30 – 09:00; 12:30 — 19:30;

3.2 – 00:00 – 00:30; 09:00 — 12:30; 19:30 — 21:30;

4.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 — 21:30;

4.2 – 09:00 – 16:00;

5.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 — 23:00;

5.2 – 07:30 – 12:30;

6.1 – 19:30 – 23:00;

6.2 – 05:30 – 09:00; 16:00 — 19:30.

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 5 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 5 декабря

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 5 декабря

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 5 декабря

