Одним – по 7 часов без света, а другим – без отключений. Какие графики 5 декабря
Читати українською
Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что в пятницу, 5 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"
Киев
Киевская область
Черниговская область
Черкасская область
- 1.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
- 1.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 2.1 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00
- 2.2 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
- 3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
- 3.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
- 4.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
- 4.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 5.1 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
- 5.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
- 6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
Черновицкая область
Волынская область
Винницкая область
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Львовская область
Тернопольская область
Житомирская область
Кировоградская область
- 1.1: 10-12, 14-16, 18-20
- 1.2: 10-12, 14-16, 18-20
- 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 2.2: 06-08, 10-12, 14-16
- 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 3.2: 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 08-10, 12-14, 16-18
- 4.2: 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 08-10, 16-18, 20-22
- 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 08-10, 12-14, 16-18
- 6.2: 08-10, 12-14, 16-18
Запорожская область
- 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 1.2: 13:30 – 17:00, 21:00 – 22:30
- 2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30
- 3.1: 12:00 – 17:00
- 3.2: 12:00 – 17:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30
- 4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 22:30
- 5.2: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00
- 6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30
- 6.2: 16:30 – 21:30
Харьковская область
- 1.1 10:00–13:30; 17:00–18:00;
- 1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00;
- 2.1 08:00–13:30; 20:00-22:00;
- 2.2 10:00–13:30; 20:00-24:00;
- 3.1 14:00–17:00;
- 3.2 03:00–06:00; 10:00–17:00;
- 4.1 13:30–17:00;
- 4.2 13:30–17:00;
- 5.1 06:00–10:00; 13:30-20:00;
- 5.2 06:00-10:00; 13:30-20:00;
- 6.1 08:00–10:00; 17:00–20:00;
- 6.2 06:00-10:00; 17:00–20:00.
Николаевская область
- 1.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
- 1.2 – 05:30 – 09:00; 12:30 — 16:00;
- 2.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;
- 2.2 – 05:30 – 09:00; 16:00 — 19:30;
- 3.1 – 07:30 – 09:00; 12:30 — 19:30;
- 3.2 – 00:00 – 00:30; 09:00 — 12:30; 19:30 — 21:30;
- 4.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 — 21:30;
- 4.2 – 09:00 – 16:00;
- 5.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 — 23:00;
- 5.2 – 07:30 – 12:30;
- 6.1 – 19:30 – 23:00;
- 6.2 – 05:30 – 09:00; 16:00 — 19:30.
Сумская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Одесская область
