Наступ росіян на Запоріжжя: озвучено терміни, коли це можливо

Оглядач пояснив стратегічну мету окупантів

Росія планує наступ на Запоріжжя, але не у найближчий час. Окупанти зараз працюють над створенням плацдарму для майбутньої атаки на обласний центр. Ворог хоче вийти на правий берег річки Гайчур і створити умови для подальшого просування.

Що треба знати:

Наступ на Запоріжжя можливий у 2026-2027 роках

Росіяни вже біля Гуляйполя

Ворог створює плацдарм від Покровського

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Детальніше читайте у матеріалі: "Росія готується воювати в містах: оглядач "Інформспротиву" про Покровськ та загрозу для Запоріжжя".

За його словами, після Покровська найскладніша ситуація зараз у Гуляйполі. Російські війська вже підійшли до околиць міста. Вони можуть розпочати активний штурм найближчими днями. Поки незрозуміло, наскільки Гуляйполе готове до оборони.

Коваленко пояснив стратегічну мету окупантів. Вони хочуть вийти на правий берег річки Гайчур. Після цього росіяни планують створити плацдарм від Покровського на Дніпропетровщині до Гуляйполя у Запорізькій області.

Цього року це точно не станеться. Наступного – теж малоймовірно. Проте створити такі умови на межі 2026-2027 років росіяни цілком можуть. У цьому й полягає основна загроза, зазначив експерт.

Гуляйполе станом на 25.11.2025. Мапа DeepState

Такий плацдарм дасть ворогу комфортні умови для наступу на обласний центр. Запоріжжя залишається одним із ключових міст для Росії у цій війні.

