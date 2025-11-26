Наступ РФ під Куп'янськом "здувся": чому росіяни зупинилися і чи є загроза для ЗСУ

Активність ворога на напрямку помітно впала

Попри несподіваний для самих росіян успіх біля Гуляйполя, їхні можливості на Куп’янському напрямку помітно обмежені. Тут противник майже не проводить активних наступів і намагається утримати ті сили, що залишилися. Українські підрозділи фіксують лише поодинокі атаки.

Що треба знати:

Наступ РФ під Куп’янськом сповільнився

Сили РФ розтягнуті та виснажені

Росіяни накопичують ресурси за межами міста

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Детальніше — у матеріалі: "Росія готується воювати в містах: оглядач "Інформспротиву" про Покровськ та загрозу для Запоріжжя".

На Куп’янському напрямку росіяни майже не переходять до масштабних штурмів і діють малими групами. За словами Коваленка, ворог зосередився у кількох об’єктах у північно-західній частині міста, тоді як загальна ситуація залишається контрольованою.

Тут тривають лише локальні зачистки, а активні наступальні дії фактично зупинилися, пояснив оглядач.

Російські підрозділи намагаються утримати район Радьківки, Голубівки та Кіндрашівки, де накопичують сили. Після пошкодження трубопроводу й через погану погоду їм важко підтягувати підкріплення до правого берега Оскола, тому темпи наступу впали.

Куп'янськ станом на 25.11.2025. Мапа DeepState

Проте небезпека зберігається на Борівському напрямку. Там окупанти намагаються просунутися до Богуславки, Новоплатонівки та Загризового.

За словами Коваленка, у разі успіху росіяни можуть отримати вихід до лівого берега Оскола, що створює ризики для оборони. "Просування широкою смугою дає їм змогу тиснути на логістику наших сил", — зазначив він. Попри це, українські підрозділи утримують ключові ділянки та стримують ворога.

