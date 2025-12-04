Росія готує наступ на Чернігів? Експерти пояснили, чи варто хвилюватись

Не варто забувати, що росіяни ведуть проти українців гібридну війну

На початку грудня Володимир Путін під час наради з військовим керівництвом заявив про плани формування так званої "зони безпеки" уздовж українського кордону у зоні відповідальності угруповання "Північ". Таким чином він наказав розширити присутність російських сил на території Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Тим часом російські воєнкори-пропагандисти почали публікувати інформацію про нібито можливий наступ на Чернігів. "Телеграф" розпитав у військових експертів, чи можливо відкриття росіянами ще одного фронту.

Пост з проросійських пабліків

Що треба знати

ЗС РФ намагається дотиснути українців, вважає Дикий

Росіяни продовжують вести гібридну війну, нагадує Лиховій

У Москви немає сил наступати на Чернігів, наголошує Коваленко

Євген Дикий

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію про ймовірний наступ ЗС РФ на Чернігівщину не став.

"У принципі, нічого неможливого в цьому нема. І загальна логіка подій до цього веде. Нас пробують дотиснути по всіх напрямках одночасно, бо ми дуже ослаблені, ворог користується тим, що у нас катастрофічно бракує людей", — вказав Євген Дикий.

Дмитро Лиховій

Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій вважає, що росіяни підвищують градус дезінформації, намагаючись залякати українців.

"На цьому напрямку ситуація стабільна. Противник веде гібридну війну та намагається нагнітати градус дезінформації", — зауважив Дмитро Лиховій.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі підкреслив, що "підготовка наступу на Чернігів" є частиною когнітивної операції проти України.

"Також вона привʼязана до дипломатичних процесів і тактики Росії щодо тиску на Україну та затягування зусиль США", — пояснив він. За його словами, запуск подібних наративів створюється для додаткового тиску на українське суспільство та інформаційної імітації здатності російської армії "всюди перемагати".

Чернігів на карті. Фото: DeepState

Окремо Андрій Коваленко наголосив, що реальних сил і засобів у росіян наступати саме на Чернігів наразі немає. Сили оборони контролюють ситуацію на Чернігівщині, силою припиняючи провокації ворога в прикордонні.

"Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова", — додав очільник ЦПД РНБО, нагадавши, що українська армія зупинила росіян, у яких не було сил наступати на великі міста.

Нагадаємо, "Телеграф" інформував, що 4 грудня над домашнім стадіоном ФК "Чернігів" пролетів "Шахед". Гру місцевого клубу проти СК "Металург" довелося перенести з міркувань безпеки.