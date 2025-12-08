Виробники "крадуть" енергію? Чому заявлена ​​ємність повербанків набагато вища за реальну

Реальна ємність портативних батарей не відповідає фактичній з низки причин

Мало хто здогадується при купівлі повербанку, що цифри ємності, заявлені на упаковці, ніколи не відповідають дійсності. Так, наприклад, купуючи пристрій на 10 000 мА·год., насправді людина отримує зовсім інші значення.

"Телеграф" розповідає про те, чому так відбувається.

Річ у тому, що зазначена виробником ємність портативного акумулятора є лише номінальною. Її реальне значення – фактична кількість енергії, яку пристрій здатний передати іншим гаджетам завжди буде менше.

Не знаючи цього, багато хто неправильно оцінює можливості переносних батарей перед покупкою, а потім засмучуються через невиправдані очікування.

Чому реальна ємність завжди нижча

Реальна ємність повербанка відповідає фактичній через те, що при зарядці зовнішніх пристроїв частина енергії втрачається.

Насамперед це відбувається через так звану конвертацію напруги. Річ у тім, що виробники батарей часто вказують ємність із розрахунком роботи під напругою близько 3,7 вольта. Приблизно такий вольтаж дані гаджети використовують за умовчанням. Але для живлення смартфонів та інших зовнішніх пристроїв через USB-кабель необхідно від 5 вольт і вище. Тому під час заряджання відбувається конвертація напруги, що призводить до часткової втрати енергії.

З іншого боку, втрати відбуваються у процесі передачі. Це зумовлено фізикою: наприклад, частина енергії перетворюється на тепло.

Ступінь витрати залежить від:

потужності зарядки

температури навколишнього середовища

вологості

інших зовнішніх факторів

Але, як правило, ці втрати не такі великі, як при конвертації.

Тому, купуючи повербанк, завжди слід вибирати моделі "із запасом", враховуючи все вищезазначене.

Як дізнатися реальні цифри

Розрахунок на конкретному прикладі:

Припустимо, номінальна ємність вашого повербанка становить 20 000 мА·год, А вказана для неї напруга — 3,7 вольта. Тоді реальна кількість енергії, яку повербанк зможе передати вашому пристрою, буде приблизно такою: 20000 * 3,7/5 * 0,85 = 12580 мА·год.

