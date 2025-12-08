Производители "воруют" энергию? Почему заявленная емкость повербанков намного выше реальной

Реальная емкость портативных батарей не соответствует фактической по ряду причин

Мало кто догадывается при покупке повербанка, что цифры емклсти, заявленные на упаковке никогда не соответствуют действительности. Так, например, покупая устройство на 10 000 ч., в реальности человек получает совсем другие значения.

"Телеграф" рассказывает о том, почему так происходит.

Все дело в том, что указанная производителем емкость портативного аккумулятора является только номинальной. Ее реальное значение – фактическое количество энергии, которую устройство способено передать другим гаджетам будет всегда меньше.

Не зная этого, многие неверно оценивают способности переносных батарей перед покупкой, а потом расстраиваются из-за неоправданных ожиданий.

Почему реальная емкость всегда ниже

Реальная емкость повербанка не соответствует фактической из-за того, что при зарядке внешних устройств часть энергии теряется.

В первую очередь, это происходит из-за так называемой конвертации напряжения. Дело в том, что производители батарей часто указывают емкость с расчетом на работу под напряжением около 3,7 вольта. Приблизительно такой вольтаж данные гаджеты используют по умолчанию. Но для питания смартфонов и других внешних устройств через кабель USB необходимо от 5 вольт и выше. Поэтому во время зарядки происходит конвертация напряжения, что приводит к частичной потере энергии.

Кроме того, потери происходят и в процессе передачи. Это обусловлено физикой: например, часть энергии превращается в тепло.

Степень расхода зависит от:

мощности зарядки

температуры окружающей среды

влажности

других внешних факторов

Но, как правило, эти потери не так велики, как при конвертации.

Поэтому, покупая повербанк, всегда следует выбирать модели "с запасом", учитывая все вышеуказанное.

Как узнать реальные цифры

Расчет на конкретном примере:

Предположим, номинальная емкость вашего повербанка составляет 20 000 мА·ч., а указанное для нее напряжение — 3,7 вольта. Тогда реальное количество энергии, которую повербанк сможет передать вашему устройству, будет примерно таким: 20 000*3,7/5*0,85 = 12 580 мА·ч.

