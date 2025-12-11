СБУ вперше атакувала нафтову платформу РФ в Каспійському морі. Що відомо про наслідки

Зафіксовано чотири влучання

Україна вперше вразила та зупинила роботу великої російської нафтової платформи в Каспійському морі. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України атакували дронами нафтовидобувну платформу імені Філановського.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела. За даними співрозмовника, ця платформа належить російській компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

"Це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі", — кажуть джерела.

Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

Зауважимо, що родовище ім. Філановського — одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

"СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. "Бавовна" у Каспійському морі – це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились", – повідомило поінформоване джерело.

