Долучайтесь до найкращих. Елітний спецпідрозділ СБУ запрошує цивільних на службу

Долучитись можна за різними напрямками діяльності

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ, ще відомий як "Альфа") розширив набір за різними спеціальностями для цивільних без військового досвіду. Новоприбулим забезпечать якісну підготовку.

Про це інформує пресслужба ЦСО "А". Зазначається, що для того, щоб долучитись до спецпідрозділу необхідно заповнити анкету.

Зробити це можна за цим посиланням. Українці, які вирішать стати частиною "Альфи" можуть обрати напрям, де будуть найбільш ефективними. Зокрема йдеться про військовий, медичний, інженерний, IT, зв'язок, телекомунікації, аналітичний, логістичний, гуманітарний та інші сфери.

"Не шукаємо ідеальних – шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер "Альфи". Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів.

З тебе – характер, з нас – усе інше!" — йдеться у повідомленні.

За додатковими питаннями телефонуйте 4444 або читайте про набір на alfa.ssu.gov.ua.

