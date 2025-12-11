СБУ впервые атаковала нефтяную платформу РФ в Каспийском море. Что известно о последствиях

Зафиксировано четыре попадания

Украина впервые поразила и остановила работу российской нефтяной платформы в Каспийском море. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины атаковали дронами нефтедобывающую платформу имени Филановского.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники. По данным собеседника, эта платформа принадлежит российской компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

"Это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море", — говорят источники.

Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 обслуживаемых ими скважин.

Заметим, что месторождение им. Филановского — один из самых разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

"СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Бавовна" в Каспийском море – это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, работающие на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились", – сообщил проинформированный источник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мощных деталях уникальной и легендарной спецоперации СБУ "Паутина". Тогда Украине удалось поразить как минимум 41 российский самолет в глубоком тылу врага.