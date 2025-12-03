Військові країни НАТО знищили український дрон Sea Baby: що стало причиною

Безпілотник дрейфував приблизно в 67 км від Констанци

Військово-морські сили Румунії знешкодили в Чорному морі морський дрон Sea Baby. Об'єкт вільно дрейфував та становив загрозу для судноплавства.

Дрон перебував на відстані 36 морських миль на схід від портового міста Констанца. Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Що треба знати

Румунські водолази підірвали український дрон, який "заблукав" у Чорному морі

З 2022 року країни регіону ліквідували понад 150 морських мін

Sea Baby використовується для атак на військові цілі та підсанкційні судна РФ

Після аналізу об'єкта, що який знаходився у пасивному русі, військові румунської Берегової охорони визначили, що це був безпілотний надводний апарат типу Sea Baby.

Отримавши дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта, солдати 39-го водолазного центру за підтримки корабля морського спостереження MAI 1107 знищили дрон "шляхом контрольованого підриву".

У Міноборони додали, що за останні майже чотири роки ВМС Румунії виявили та знешкодили сім морських мін. Загалом з лютого 2022 року в Чорному морі ВМС Туреччини та Болгарії було нейтралізовано близько 150 морських мін.

Sea Baby: що про них відомо

Sea Baby (укр. "Морський малюк") — український безпілотний надводний апарат, розроблений Службою безпеки України спочатку як дрон-камікадзе, але який пізніше трансформувався у багатоцільовий апарат.

У 2023 році Sea Baby атакували Кримський міст, внаслідок чого було пошкоджено опору та проліт споруди. За допомогою дронів було уражено малий ракетний корабель "Самум", патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", протимінний корабель "Володимир Козицький" ВМС РФ.

У листопаді 2025 року морськими дронами Sea Baby були уражені два підсанкційні танкери KAIRO та VIRAT російського "тіньового флоту".

