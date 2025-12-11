Вашу пенсію можуть отримати за вас: хто та як це може зробити

Інша людина може отримувати ваші гроші не більше ніж 12 місяців

Українські пенсіонери мають можливість доручити отримання своїх виплат іншій особі за довіреністю. Однак цей механізм має свої умови.

"Телеграф", посилаючись на дані Пенсійного фонду, розповідає про порядок виплати пенсії за довіреністю.

Пенсія може виплачуватись за довіреністю згідно зі статтею 47 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Довіреність засвідчується нотаріально та має містити інформацію про:

місце та дату її складання (підписання);

відомості про довірителя та представника (ПІБ, місце проживання представника);

обсяг повноважень представника;

термін дії довіреності.

Важливі моменти: довіреність без зазначення дати її підписання та підписів вважається недійсною. Незалежно від терміну дії довіреності строк виплати пенсії за нею не може перевищувати 12 місяців.

При отриманні пенсії поштою довіреність необхідно пред’явити працівникові відділення поштового зв’язку під час отримання пенсії. Після закінчення 12 місяців дії довіреності пенсіонеру потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву про продовження виплати пенсії за дорученням.

При отриманні пенсії через банківську установу порядок виплати пенсії за дорученням є дещо іншим.

Якщо суми пенсії одержують за довіреністю більше як один рік, банк зобов’язаний повідомити про це орган Пенсійного фонду, який нараховує відповідні кошти, не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини.

Одержувач пенсії має особисто подати нову заяву до органу Пенсійного фонду щодо продовження виплати пенсії за довіреністю. Якщо пенсіонер не подає зазначену заяву, виплату пенсії переводять на відділення поштового зв’язку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи зросте пенсія з інвалідності 3 групи з 1 грудня.