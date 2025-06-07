Де і коли краще перетинати кордон України, щоб не застрягнути в чергах

Прикордонники розповіли про ситуацію на контрольно-пропускних пунктах

В Україні в самому розпалі літній сезон подорожей за кордон. Однак перед поїздкою краще ознайомитись з ситуацією на контрольно-пропускних пунктах.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПС). Зазначається, що наразі у пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, йдеться про напрямок виїзду з України, через масштабні ремонтно-модернізаційні роботи.

"З початком літа очікується зростання пасажиропотоку через пункти пропуску Львівщини – до +40% від звичних показників. Найбільші черги фіксують у "Краківці" та "Шегинях" (виїзд з України). Помірне навантаження – у "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угриневі". Найменше завантаження – у "Нижанковичах" і "Смільниці"", — кажуть у ДПС.

В який час краще перетинати кордон?

Виїзд з України – будні, ранок або пізній вечір

В’їзд до України – вихідні

До того ж наразі є можливість перетнути кордон на західній ділянці в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей. На цих віддтинка черги зазвичай не зятіжні.

Нагадаємо, що в Міносвіти розповідали, як 18-річні чоловіки законно можуть перетнути кордон і виїхати з України.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міносвіти розповіли, чому насправді виїзд неповнолітніх за кордон не катастрофа.