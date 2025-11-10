Вона просто сиділа на дорозі: прикордонники врятували рідкісну птаху з великими оченятами (фото)

Поранений птах, якого лікують орнітологи, поки живе з одним із прикордонників в Закарпатській області

На Закарпатті прикордонники знайшли травмовану сову, яка сиділа на узбіччі дороги з раною біля ока. Один з військових забрав її до себе і звернувся до фахівців, щоб врятувати птаха.

Цією красунею, ймовірно, є рідкісна сіра сова, яка занесена до Червоної книги України. Детальніше про стан здоров'я птаха розповіли у правозахисній організації "UAnimals". на Facebook-сторінці.

Завдяки консультації орнітолога, птах отримав спеціальне харчування та першу медичну допомогу. Нині сова почувається значно краще і вже розправляє крила.

Після повного відновлення, коли птах відкриє забите око, його повернуть у природне середовище. Поки що сова перебуває під наглядом військового, який дбайливо про неї піклується.

Який вигляд має рідкісна сова

Для довідки

Сова сіра — великий птах довжиною до 66 см і вагою до 1,2 кг, який мешкає в Європі, Західному Сибіру та Північній Африці. В Україні це осілий вид у Поліссі, Лісостепу, Криму та Карпатах, а у степовій зоні трапляється рідко.

Вид занесено до Червоної книги України та міжнародних охоронних конвенцій (CITES, Бернська). Основними причинами скорочення чисельності є знищення старих лісів, відсутність дуплистих дерев для гніздування, скорочення кормової бази через пестициди та незаконний вилов.

Сова сіра є дуже корисним птахом для людини, адже знищує мишоподібних гризунів, допомагаючи контролювати їхню популяцію.

