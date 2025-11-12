З душком, але в теплі: обігріти будинок під час блекаутів допоможе несподіване паливо

Альтернативне паливо навіть вигідніше, ніж класичні дрова

Курячий послід може стати порятунком для українців під час блекаутів. Цей вид біопалива може ефективно обігріти будинок у разі перебоїв з опаленням.

Так, курячий послід після висушування можна пресувати в гранули або брикети, які спалюють у піролізних котлах. Це дешеве та ефективне паливо, хоча потребує спеціальної підготовки й вентиляції через запах та виділення газів.

"Гранулювали курячий послід. Для будь-якої біомаси вологість сировини має бути не вища ніж 14%. Тоді вона більш-менш успішно гранулюється", — розповів менеджер відділу збуту заводу-виробника "ТехноМашСтрой" Микола.

Гранули з курячого посліду

Варто відзначити, що за допомогою такого виду палива можна обігріти будинок ще й економічніше, ніж, наприклад, якщо використовувати дрова.

Вартість курячого посліду в якості альтернативного біопалива 2025 — 4 тисячі гривень за тонну.

Порівняння основних видів палива

Порівняння вартості тепла з різних видів палива

