З душком, але в теплі: обігріти будинок під час блекаутів допоможе несподіване паливо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Альтернативне паливо навіть вигідніше, ніж класичні дрова
Курячий послід може стати порятунком для українців під час блекаутів. Цей вид біопалива може ефективно обігріти будинок у разі перебоїв з опаленням.
Про це експерти розповіли у коментарі "Телеграфу".
Детальніше читайте у матеріалі: "Курячий послід, торф та лушпиння обігріють українців. Чим можна топити, коли немає світла та газу".
Так, курячий послід після висушування можна пресувати в гранули або брикети, які спалюють у піролізних котлах. Це дешеве та ефективне паливо, хоча потребує спеціальної підготовки й вентиляції через запах та виділення газів.
"Гранулювали курячий послід. Для будь-якої біомаси вологість сировини має бути не вища ніж 14%. Тоді вона більш-менш успішно гранулюється", — розповів менеджер відділу збуту заводу-виробника "ТехноМашСтрой" Микола.
Варто відзначити, що за допомогою такого виду палива можна обігріти будинок ще й економічніше, ніж, наприклад, якщо використовувати дрова.
Вартість курячого посліду в якості альтернативного біопалива 2025 — 4 тисячі гривень за тонну.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які будинки замерзнуть найшвидше без опалення.