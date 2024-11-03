Українцям загрожують тюремні терміни за дрова: у мережі обурені

У мережі підніметься великий скандал

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження. Документ передбачає великі штрафи і навіть ув’язнення.

Хоча сам законопроєкт №9665 був направлений на підпис президенту ще 15 жовтня, проте користувачі мережі звернули увагу на нього лише зараз. Зокрема, вони стурбовані тим, як звичайні люди з низькими доходами виживатимуть у селах узимку.

Як розповів адвокат Олексій Кінебас у коментарі виданню "Суспільне", покарання справді можуть отримати прості українці, які зберігають дрова для опалення.

"Наприклад, двоє людей, подружжя, зберігають дрова на суму понад 30 000 гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальну відповідальність передбачено від п’яти до семи років", — сказав він.

Згідно з текстом законопроєкту, покарання за зберігання деревини невідомого походження може розпочатися із 5 кубічних метрів. Для приблизного розуміння такого обсягу має вистачити на опалення середньостатистичного будинку площею в 50-70 квадратних метрів протягом трьох місяців в умовах холодної зими, якщо топити раз на день. Однак дані про витрати можуть коливатися залежно від багатьох інших факторів.

Витяг з порівняльної таблиці законопроекту

Тим часом у мережі через це зчинився справжній скандал. Наприклад, спікер "InformNapalm" та військовослужбовець Михайло Макарук зазначив, що це сильно вдарить по військовослужбовцям.

Нардеп Олексій Кучеренко ("Батьківщина") зазначив, що цей документ було прийнято силами "Слуг народу" та членів колишньої ОПЗЖ.

Також своє обурення висловила нардеп "Євросолідарності" Софія Федіна, наголосивши, що бачити такі законопроєкти на тлі величезних проблем в енергетичному секторі, як мінімум, дивно.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Завдяки цьому обвинувачені у корупції зможуть отримувати значно менші терміни, ніж передбачало чинне законодавство.