Влетять в копієчку. На скільки за рік в Україні подорожчали дрова

На ціну здебільшого впливає вид деревини

В Україні вже починає потроху запускатись опалювальний сезон, особливо у приватних будинках. Їх здебільшого опалюють дровами, рідше вугіллям.

"Телеграф" порівняв ціни на дрова у 2024 та 2025 роках. Зауважимо, що вартість залежить й від виду деревини, та від області.

Середня ціна дров стартує від 850 грн за 1 кб. м, що досить схоже на тогорічні ціни. У 2024 можна було знайти дрова і по 600 грн. Однак за таку ціну продають або досить дрібні колодки, або вологі. Більш якісне дерево коштує від 1 200 грн до 2 500 грн. Найбільше цінують дуб, вільху.

Ціна також може відрізнятись й по областях, адже на Дніпропетровщині та Донеччині більшість будинків опалюють вугіллям, тому тут дрова дешевші. Але у продажу переважно акація, тополі тощо. Тобто місцеві види дерев. Якщо ж говорити про західну Україну та північні області, то тут ціна дров в рази вища, адже вони досить популярний вид сировини.

Однак їх якість теж трохи краща, бо продають здебільшого дуб, ясен та інші дерева лісових масивів. Чимало продавців вже пропонують власну доставку по області, подекуди вона безкоштовна.

Виходить, що ціни за 2024 та 2025 рік на дрова не змінились кардинально. Окремі позиції подорожчали на 100-200 грн. Однак замовлення в гурт допоможе зекономити кошти.

Ціни на дрова у 2024 році

