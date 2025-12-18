Чим краще топити котел — вугіллям чи дровами?
Дрова та вугілля – головні ресурси для опалення котлом. Але що з них краще та ефективніше?
На порозі великих холодів питання, чим краще топити котел, постає особливо гостро. Найпоширеніші джерела тепла – це дрова та вугілля, тому варто розібратися, що з них обігріє будинок із більшою ефективністю.
Переваги вугілля
- Згоряє повільно, можна ввечері підкинути в топку і провести ніч в теплі.
- Займає мало місця.
- Не вимагає підсушування на відміну дров.
Недоліки вугілля
- Щоб топити вугіллям, потрібний спеціальний котел, призначений для більш високих температур.
- Для топки вугіллям потрібна окрема котельня.
- При роботі з вугіллям виникає пил, шкідливий для легень.
- Висока ціна на вугілля (від 10 тисяч гривень за тонну).
Щодо дров, то в цьому випадку є інші нюанси.
Плюси використання дров
- Екологічний матеріал, зола після згоряння може використовуватись як добриво.
- Нема такого пилу, як від вугілля.
- Дешевше вугілля.
Мінуси дров
- Часто потрібно дрова підсушити, оскільки від вологої деревини мало користі.
- Дрова часто потрібно пиляти і колоти, не у всіх є ці сили та інструменти.
Вибираючи між вугіллям та дровами, слід взяти до уваги, який вид палива доступний саме у ваших умовах. Якщо порівняно неподалік є вугільні шахти або, навпаки, великі ліси, то купити той чи інший вид палива стає вигіднішим. А якщо порівнювати за ціною, то часто загальна вартість опалення за зимовий період стає приблизно однаковою, тому що вугілля хоч і дорожче, але його потрібно менше за кількістю, тоді як дрова дешевші, але потрібний більший об'єм.
