Чим краще топити котел — вугіллям чи дровами?

Дрова та вугілля – головні ресурси для опалення котлом. Але що з них краще та ефективніше?

На порозі великих холодів питання, чим краще топити котел, постає особливо гостро. Найпоширеніші джерела тепла – це дрова та вугілля, тому варто розібратися, що з них обігріє будинок із більшою ефективністю.

Переваги вугілля

Згоряє повільно, можна ввечері підкинути в топку і провести ніч в теплі.

Займає мало місця.

Не вимагає підсушування на відміну дров.

Недоліки вугілля

Щоб топити вугіллям, потрібний спеціальний котел, призначений для більш високих температур.

Для топки вугіллям потрібна окрема котельня.

При роботі з вугіллям виникає пил, шкідливий для легень.

Висока ціна на вугілля (від 10 тисяч гривень за тонну).

Щодо дров, то в цьому випадку є інші нюанси.

Плюси використання дров

Екологічний матеріал, зола після згоряння може використовуватись як добриво.

Нема такого пилу, як від вугілля.

Дешевше вугілля.

Мінуси дров

Часто потрібно дрова підсушити, оскільки від вологої деревини мало користі.

Дрова часто потрібно пиляти і колоти, не у всіх є ці сили та інструменти.

Вибираючи між вугіллям та дровами, слід взяти до уваги, який вид палива доступний саме у ваших умовах. Якщо порівняно неподалік є вугільні шахти або, навпаки, великі ліси, то купити той чи інший вид палива стає вигіднішим. А якщо порівнювати за ціною, то часто загальна вартість опалення за зимовий період стає приблизно однаковою, тому що вугілля хоч і дорожче, але його потрібно менше за кількістю, тоді як дрова дешевші, але потрібний більший об'єм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим точно не можна топити котел або піч-буржуйку — якщо спалювати там абищо, можна поставити під удар своє здоров’я.