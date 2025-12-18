Рус

Чим краще топити котел — вугіллям чи дровами?

Ірина Семчишина
Чим вигідніше топити котел в Україні
Чим вигідніше топити котел в Україні. Фото telegraf.com.ua

Дрова та вугілля – головні ресурси для опалення котлом. Але що з них краще та ефективніше?

На порозі великих холодів питання, чим краще топити котел, постає особливо гостро. Найпоширеніші джерела тепла – це дрова та вугілля, тому варто розібратися, що з них обігріє будинок із більшою ефективністю.

Переваги вугілля

  • Згоряє повільно, можна ввечері підкинути в топку і провести ніч в теплі.
  • Займає мало місця.
  • Не вимагає підсушування на відміну дров.

Недоліки вугілля

  • Щоб топити вугіллям, потрібний спеціальний котел, призначений для більш високих температур.
  • Для топки вугіллям потрібна окрема котельня.
  • При роботі з вугіллям виникає пил, шкідливий для легень.
  • Висока ціна на вугілля (від 10 тисяч гривень за тонну).

Щодо дров, то в цьому випадку є інші нюанси.

Плюси використання дров

  • Екологічний матеріал, зола після згоряння може використовуватись як добриво.
  • Нема такого пилу, як від вугілля.
  • Дешевше вугілля.

Мінуси дров

  • Часто потрібно дрова підсушити, оскільки від вологої деревини мало користі.
  • Дрова часто потрібно пиляти і колоти, не у всіх є ці сили та інструменти.

Вибираючи між вугіллям та дровами, слід взяти до уваги, який вид палива доступний саме у ваших умовах. Якщо порівняно неподалік є вугільні шахти або, навпаки, великі ліси, то купити той чи інший вид палива стає вигіднішим. А якщо порівнювати за ціною, то часто загальна вартість опалення за зимовий період стає приблизно однаковою, тому що вугілля хоч і дорожче, але його потрібно менше за кількістю, тоді як дрова дешевші, але потрібний більший об'єм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим точно не можна топити котел або піч-буржуйку — якщо спалювати там абищо, можна поставити під удар своє здоров’я.

