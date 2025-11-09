Можуть навіть надати безкоштовно. Де взяти дрова і скільки вони зараз коштують в Україні

Де купити дрова, де взяти дрова безкоштовно, скільки коштує паливо — ці питання хвилюють багатьох українців напередодні зими

Бажання заготувати дрова напередодні настання зимових місяців викликає кілька питань: де їх купити, чи можна отримати дрова безкоштовно або скільки коштують дрова.

Відразу нагадаємо читачам, що заготівля дров у лісових масивах в Україні заборонена та переслідується згідно із законом, оскільки ці ресурси є державною власністю. Інша річ, якщо йдеться про приватні земельні ділянки. Власник ділянки має повне право обрізати або вирубувати дерева та поросль, які ростуть на його землі. Навіть більше, це є його обов’язком, оскільки він має стежити за порядком на довіреній йому території.

Що робити тим, у кого немає ділянки, але є бажання купити дрова або отримати їх безкоштовно? Є варіанти.

Дрова від лісгоспу чи лісництва

Потрібно подати заяву до найближчого лісового господарства (лісництво) з проханням видати дозвіл на заготівлю чи дров. Потім вам дозволять заготовити певну кількість дров самостійно, або навіть отримати вже готове паливо з доставкою додому. Пільгові категорії населення мають право на першочергове отримання дров, зокрема йдеться про осіб з інвалідністю, багатодітні родини та одиноких пенсіонерів. Подробиці слід уточнювати за місцем отримання дров.

Де можна придбати дрова

Офіційно купити дрова від ДП "Ліси України" можна через інтернет-магазин "ДроваЄ". Там можна ввести адресу, і вам запропонують кілька найближчих постачальників на вибір.

Як можна придбати дрова через систему ДроваЄ

Також прямий продаж дров здійснюють і ряд магазинів, як, наприклад, "Епіцентр". Також доцільно вивчити інтернет-майданчики, де є багато потрібних оголошень. У цьому випадку головне заздалегідь уточнити походження дров і при покупці обов’язково отримати чек, щоб у разі підозр ви завжди довели, що не вирубували ліс самостійно.

Скільки коштують дрова осінь 2025 в Україні

З огляду на ризик блекауту ціни на дрова напередодні зими в Україні різко почали зростати. Якісні дрова з твердих порід дерева коштуватимуть 2-2.3 тисячі гривень за кубометр, тоді як хвойні та м’які породи коштують 1.3 тисячі гривень і більше.

