"Замінили б багато хлопців": депутат Здебський розкрив, коли почнеться мобілізація жінок
Рішення про розширення мобілізації жінок буде прийняте оперативно за потреби.
Залучення жінок до Збройних сил обговорюється постійно. Проте наразі воно не є терміновим питанням у парламентському комітету з питань оборони. Про це заявив в інтерв'ю "Телеграфу" член комітету Юрій Здебський.
За його словами, механізм залучення жінок існує: "Хто хоче воювати, піде", і питання перебуває "в полі зору" депутатів, але наразі не стоїть на порядку денному. "Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але у нас зараз процедура [мобілізації жінок] є — хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно. Жінки замінили б багато чоловіків. Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців. Ми відслідковуємо ситуацію і коли буде актуально, швидко прийматимемо рішення."
Депутат додав, що при необхідності парламент і уряд готові оперативно реагувати на зміни у ситуації та ухвалювати відповідні рішення щодо мобілізації та ротації персоналу.
