Рус

"Замінили б багато хлопців": депутат Здебський розкрив, коли почнеться мобілізація жінок

Автор
Надія Рибалко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мобілізація жінок
Мобілізація жінок. Фото espreso.tv

Рішення про розширення мобілізації жінок буде прийняте оперативно за потреби.

Залучення жінок до Збройних сил обговорюється постійно. Проте наразі воно не є терміновим питанням у парламентському комітету з питань оборони. Про це заявив в інтерв'ю "Телеграфу" член комітету Юрій Здебський.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням — Сидять мордовороти, довідки поробили: депутат про мобілізацію жінок, "бусифікацію" і ревізію студентів

За його словами, механізм залучення жінок існує: "Хто хоче воювати, піде", і питання перебуває "в полі зору" депутатів, але наразі не стоїть на порядку денному. "Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але у нас зараз процедура [мобілізації жінок] є — хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно. Жінки замінили б багато чоловіків. Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців. Ми відслідковуємо ситуацію і коли буде актуально, швидко прийматимемо рішення."

Депутат додав, що при необхідності парламент і уряд готові оперативно реагувати на зміни у ситуації та ухвалювати відповідні рішення щодо мобілізації та ротації персоналу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ТЦК не може підходити до громадян в балаклавах і без поліції.

Теги:
#Мобілізація #Мобілізація жінок #Юрій Здебський